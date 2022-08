Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 e le anticipazioni del 2022 rivelano che Adelaide porterà avanti la sua guerra contro Umberto Guarnieri.

La contessa avrà come scopo quello di farla pagare al Commendatore per averle voltato le spalle, tradendola con Flora Ravasi e intraprendendo con lei una relazione sentimentale stabile.

Ma, questa sua scelta, avrà anche delle conseguenze e finirà per mettere in pericolo suo nipote Marco Di Sant'Erasmo.

La guerra tra Umberto e Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nel corso del 2022 ci sarà spazio per la guerra che Adelaide porterà avanti contro Umberto.

La contessa non ha alcuna intenzione di dargliela per vinta e, per questo motivo, intende "colpirlo" alle spalle.

In questa sua "lotta contro il nemico", Adelaide cercherà in tutti i modi di far licenziare Flora Ravasi dal grande magazzino e, in questo modo, estrometterla dal negozio.

Una sfida che, tuttavia, non sarà per nulla semplice da gestire dato che ben presto anche Umberto si ritroverà sul piede di guerra nei confronti della contessa stessa.

Marco in pericolo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Umberto, stufo di questi intrighi che tramerà alle sue spalle Adelaide, inizierà a metterla alle strette.

Nel mirino di questa guerra tra i due, finirà il giovane Marco Di Sant'Erasmo, nipote della contessa e fidanzato con la venere Stefania.

"Minaccerà Adelaide di rovinare la carriera di suo nipote se non farà ciò che vuole", ha dichiarato Vanessa Gravina in una recente intervista.

Insomma Marco si ritroverà messo in pericolo, vittima involontaria di questa faida che scoppierà tra Umberto e Adelaide nel corso delle nuove puntate, in onda da settembre in poi su Rai 1.

Nuovo amore per Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 del 2022

Quale sarà a questo punto la reazione di Adelaide? Accetterà di fare un passo indietro per salvaguardare il bene di suo nipote, oppure andrà avanti per la sua strada?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nel corso delle puntate trasmesse nel 2022, ci sarà spazio anche per un nuovo amore che arriverà nella vita di Adelaide.

A svelarlo è stata proprio Vanessa Gravina, la quale ha confermato che dopo la fine della sua relazione storica con Umberto, la contessa riuscirà a trovare il coraggio e la forza di andare avanti e mettere una pietra sopra a quanto c'è stato con il commendatore.

E, a quel punto, un nuovo amore entrerà nella sua vita, pronto a farle provare delle nuove forti emozioni e sensazioni.