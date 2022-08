L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 riparte a settembre in prima visione assoluta su Rai 1 e i retroscena delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per il rientro in scena di Ludovica.

La donna aveva lasciato il suo amato Marcello per concedersi una vacanza con la nuova fiamma: il ricco e affascinante Ferdinando Torrebruna. Eppure, quella che sembrava essere una delle nuove storie d'amore nate all'interno del grande magazzino, ben presto si rivelerà un sonoro fiasco.

Il ritorno di Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 nuove puntate

Nel dettaglio, le riprese delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 continueranno fino a dicembre 2022, ma intanto gli attori protagonisti della soap opera Rai sono già stati impegnati sul set per svariati mesi, intenti a girare le puntate che andranno in onda da settembre in tv.

I colpi di scena non mancheranno e al centro dell'attenzione tornerà Ludovica Brancia, la quale si ritroverà a essere protagonista di una situazione sentimentale decisamente spinosa e intricata.

Ludovica, al termine della passata stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, aveva scelto di chiudere con Marcello per gettarsi a capofitto nella nuova relazione con Ferdinando Torrebruna, col quale è partita per un viaggio di coppia.

Retroscena Il Paradiso delle signore 7: ecco cosa succede tra Ludovica e Ferdinando

Ma cosa succederà tra i due nel corso della settima stagione? Tra Ferdinando e Ludovica proseguirà la storia d'amore oppure no? È questa la domanda che si stanno ponendo gli appassionati e fan de Il Paradiso delle signore 7 e a svelare un po' di retroscena su quello che succederà ci ha pensato l'attrice Giulia Arena.

L'ex Miss Italia, in una recente intervista a DiPiù Tv, ha svelato in anteprima come si evolverà il rapporto tra Ludovica e il ricco Ferdinando, rivelando che tra i due ci sarà un allontanamento.

"Ludovica capirà che il compromesso felice rappresentato da Ferdinando non si sposa con la sua idea di amore", ha rivelato l'attrice di Ludovica.

Marcello cambia vita per Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Insomma, la storia d'amore tra i due non funzionerà e, come se non bastasse, Ludovica dovrà fare i conti con un cambiamento importante legato al suo Marcello.

Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Marcello, dopo aver perso la sua amata Ludovica, passerà tutta l'estate a studiare economia e finanza.

Lo scopo del ragazzo sarà quello di fare uno scatto sociale e provare così a riconquistare l'amore della giovane Brancia. Al suo fianco, in questa "impresa", ci sarà la contessa Adelaide.