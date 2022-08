Il Paradiso delle signore 7 torna in onda da settembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per nuovi intrighi, vendette e colpi di scena che non passeranno affatto inosservati.

Spazio in primis alle vicende di Umberto che, dopo essere uscito allo scoperto con Flora Ravasi, si ritroverà a prendere in mano le redini di questa nuova relazione e dovrà farlo provando a schivare i "colpi bassi" della contessa Adelaide, sempre più sul piede di guerra.

Umberto chiude con la contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, previste su Rai 1 nel corso del 2022, rivelano che per Umberto arriverà il momento di dare una svolta significativa alla sua vita.

Il commendatore Guarnieri ha deciso di chiudere definitivamente con la contessa Adelaide per gettarsi a capofitto in questa nuova storia d'amore che lo vede protagonista con Flora Ravasi.

Tra i due tutto procederà nel migliore dei modi, tanto che decideranno di andare a convivere insieme. Umberto, quindi, lascerà ufficialmente la villa della contessa e dovrà trovarsi una nuova dimora dove potersi stabilire con la sua amata Flora.

Umberto si trasferisce in una suite di lusso: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 del 2022

"Il mio Umberto Guarnieri ha perso la testa per Flora, ma deve vedersela con l'ex Adelaide", ha svelato Roberto Farnesi in una recente intervista anticipando che ci saranno un bel po' di novità in questo inizio della settima stagione.

Per Guarnieri, infatti, arriverà il momento di abbandonare il suo cinismo e di godersi per la prima volta le gioie dell'amore, senza alcun tipo di timore o paure.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di questo 2022 rivelano che Umberto deciderà di trasferirsi in una lussuosa suite di un grande albergo.

Chi sono le new entry nel cast de Il Paradiso delle signore

Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel corso della settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, ci sarà spazio anche per l'arrivo di nuovi volti che si metteranno in gioco all'interno del celebre grande magazzino milanese.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di Clara Boscolo ed Elvira Gallo, due nuove veneri che entreranno nel "gruppo storico" e ormai consolidato delle commesse che prestano servizio all'interno del negozio capitanato da Vittorio Conti.

Novità in arrivo anche nel magazzino: in questa settima stagione, in soccorso di Armando, arriverà Alfredo Perico, interpretato dall'attore Gabriele Anagni.