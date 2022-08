A settembre riparte Il Paradiso delle signore 7 in daytime e le anticipazioni delle nuove puntate della soap rivelano che per Gloria arriverà il momento di scontare la sua pena dietro le sbarre.

Occhi puntati anche su Vittorio Conti che, nel corso della nuova stagione della soap opera, si ritroverà messo nei guai per colpa della contessa Adelaide, nuova comproprietaria del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Gloria in carcere e Stefania combatte per la mamma: anticipazioni Il Paradiso delle signore settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di settembre rivelano che Gloria finirà in carcere per aver fatto abortire una donna, ai tempi in cui svolgeva la professione di ostetrica.

La mamma di Stefania si ritroverà costretta a dover scontare la sua pena dietro le sbarre e non sarà per niente facile per sua figlia accettare questa situazione.

Stefania, infatti, dimostrerà di non avere alcuna intenzione di arrendersi: intenderà lottare per sua mamma, per vederla tornare in libertà al più presto.

Per tale motivo, nel corso delle puntate di settembre, la giovane venere del Paradiso presenterà il libro che ha scritto a sostegno di sua mamma, all'interno del quale ha raccontato la sua triste e intricata vicenda che l'ha costretta al carcere.

Vittorio collabora con la contessa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 di settembre

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio anche per delle novità legate al personaggio di Vittorio Conti.

Per lui, infatti, inizierà un periodo non semplice dal punto di vista lavorativo, dato che dovrà fare i conti con l'arrivo della contessa Adelaide.

In questa nuova stagione, infatti, sarà lei a prendere in mano le redini del grande magazzino insieme a Vittorio, dopo essere subentrata a Umberto Guarnieri.

La contessa, però, si rivelerà ben presto un personaggio molto difficile da gestire, dato che il suo scopo primario sarà quello di far fuori Flora Ravasi dal grande magazzino.

Vittorio nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Di conseguenza questa voglia di rivalsa della contessa, intenzionata a punire Umberto e la sua nuova fidanzata Flora, metterà nei guai Vittorio Conti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di settembre rivelano che Vittorio dovrà affrontare una sorta di "guerra" che scoppierà nel "dietro le quinte" del magazzino tra il personale, dovuto proprio a queste mire espansionistiche della contessa Adelaide.

Ecco perché la situazione per lui non sarà affatto semplice da gestire e dovrà stare ben attento a tenere a bada la contessa, per evitare che possa mandare all'aria tutti i sacrifici fatti fino a questo momento.