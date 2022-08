Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, in onda dal prossimo settembre in tv, potrebbero essere caratterizzate dal ritorno in scena di Marta Guarnieri.

La moglie di Vittorio Conti, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu, potrebbe mettere nuovamente piede in città dopo un lungo periodo di assenza e, questa volta, dare il "colpo di grazia" finale a suo marito che, in questo ultimo periodo ha sofferto tantissimo per la sua separazione.

Vittorio Conti al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Vittorio Conti tornerà al centro dell'attenzione complice l'arrivo della contessa Adelaide come nuova co-proprietaria del celebre grande magazzino milanese.

I due si ritroveranno così a collaborare insieme e, nel corso della stagione, la contessa si rivelerà un vero e proprio "osso duro", dato che entrerà in punta di piedi nella gestione del magazzino, con lo scopo ben preciso di punire Umberto Guarnieri e fargliela pagare per averle voltato le spalle con Flora Ravasi.

Insomma, non sarà facile per Vittorio riuscire a gestire il ciclone chiamato Adelaide ma, nel corso di questa settima stagione, potrebbe esserci anche un inaspettato ritorno in scena.

Il possibile ritorno di Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

La guerra di Adelaide mossa nei confronti di Umberto Guarnieri, potrebbe spingere la donna a chiedere l'aiuto diretto di Marta, figlia del Commendatore ed ormai ex moglie (anche se non ufficialmente) di Vittorio.

Marta, quindi, potrebbe rimettere piede in città a distanza di un po' di tempo dal giorno in cui scelse di abbandonare definitivamente Milano per trasferirsi a New York e intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Una scelta che ha causato non poca sofferenza nel cuore di Vittorio che, di punto in bianco, si è ritrovato a fare i conti con questo addio del tutto inaspettato, che gli ha scombussolato la vita.

Marta potrebbe tornare con un nuovo amore ne Il Paradiso delle signore

Eppure, il ritorno in scena di Marta Guarnieri potrebbe nascondere una nuova clamorosa rivelazione. La donna, infatti, in tutto questo tempo in cui è stata in America, potrebbe esserci tranquillamente costruita una nuova vita.

In queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste nel corso del 2022 su Rai 1, Marta potrebbe anche far ritorno in città assieme al suo nuovo compagno di vita.

E, in tal caso, per Vittorio sarebbe un vero e proprio colpo al cuore, dato che in questo periodo in cui è stato lontano dalla sua amata, non ha più avuto modo di sentirla.

Tuttavia, anche per Conti dovrebbero esserci delle novità nel corso della settima stagione, dato che per lui potrebbe arrivare un nuovo amore.