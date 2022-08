Le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle Signore sono iniziate lunedì 30 maggio e c’è grande attesa per scoprire cosa è accaduto nell’estate del 1963 ai protagonisti della soap opera. Grazie alle indiscrezioni e ad alcuni scatti fatti sul set della fiction di Rai 1, è emerso che Stefania pubblicherà un libro dal titolo La madre ritrovata. Nelle puntate della settima stagione, infatti, la giovane Colombo presenterà al negozio la sua prima opera letteraria e lo farà con Brunella Gasperini.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Stefania scrive un libro autobiografico

Durante la sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Stefania Colombo ha attraversato momenti difficili a causa di problemi familiari. Nelle ultime puntate della fiction di Rai 1. andate in onda sul piccolo schermo, la giornalista aveva scoperto che sua madre era viva ed era Gloria Moreau. Superato il trauma per avere appreso la verità su sua mamma, la Venere era riuscita a perdonare i suoi familiari per le menzogne che le avevano raccontato. Nelle nuove puntate della soap opera pomeridiana ci saranno importanti novità per la figlia di Ezio. La commessa del negozio milanese, infatti, scriverà un libro autobiografico, dal titolo La madre ritrovata.

Al momento non è ancora chiaro se Stefania abbia iniziato a scrivere il libro nell’estate del 1963 o se inizierà a mettersi all’opera al rientro dalle vacanze.

Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Stefania presenta il suo libro con Brunella Gasperini

L’unica cosa certa, attualmente, è che la giovane Colombo farà la presentazione del libro autobiografico all’atelier.

Negli ultimi giorni, infatti, sono trapelate alcune fotografie fatte sul set de Il Paradiso delle signore e sono emersi dei dettagli riguardo a quanto verrà trasmesso nella settima edizione della fiction di Rai 1. In uno di questi scatti è visibile Stefania al negozio di moda, seduta a un tavolo con accanto l’attrice Morgana Giovannetti, che presta il volto a Brunella Gasperini.

Di fronte alle due scrittrici e giornaliste sono presenti alcune copie della prima opera letteraria della figlia di Gloria, La madre ritrovata.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Stefania scrive un libro sulle vicende di Gloria

Nell’ultimo episodio de Il Paradiso delle signore, andato in onda su Rai 1 nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, Gloria è andata a costituirsi per liberare sua figlia dal ricatto di Gemma. La giovane Colombo vedendo il sacrificio di sua mamma, che ha perso la libertà per farle vivere la sua storia d’amore con Marco Di Sant’Erasmo, scriverà un libro autobiografico per raccontare cosa è accaduto nella sua vita dal momento in cui ha saputo che Moreau non era morta. Al momento non sono trapelati ulteriori indizi sul manoscritto di Stefania e non è chiaro quando verrà trasmessa sul piccolo schermo la puntata in cui ci sarà la presentazione de La mamma ritrovata.