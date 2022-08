Federica Calemme è nata a Casalnuovo di Napoli il 4 febbraio 1996. Influencer e modella, diplomata al liceo linguistico, ha fatto parte come concorrente all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. La sua carriera inizia nel 2017 con Miss Italia, per poi passare alla televisione, partecipando a programmi come Ciao Darwin e Stasera tutto è possibile. Viene scelta come professoressa nel programma L'Eredità, condotto all'epoca da Flavio Insinna, dove raggiunge un'ottima fama.

Il 17 dicembre 2021, a programma già iniziato, entra come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 6.

In questa intervista rilasciata per Blasting news, Federica Calemme parla dei suoi inizi e della sua esperienza al GF Vip.

L'intervista

Ciao Federica, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Beh, non credo sia semplice descrivermi. Sono una persona poco influenzabile, non mi lascio trasportare dagli altri. Sono sempre io a decidere. E poi, il mio segno dice tutto, sono Acquario! Amo la moda, mi piace andare in palestra e pratico kickboxing, amo il cibo e il cinema".

Il tuo percorso nel mondo della Tv è iniziato con Miss Italia per poi proseguire con Stasera tutto è possibile e L'Eredità: cosa ti ha spinto a intraprendere questo percorso?

"Io ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda da piccolina, poi tutto ha preso forma da sé, ho sempre fatto tutto con entusiasmo.

Ho visto che nelle cose che facevo ci riuscivo, quindi ho continuato a dare sempre di più".

L'anno scorso hai fatto parte del cast del Grande Fratello Vip: perché hai deciso di partecipare? Come reputi sia stata la tua esperienza?

"Ma in realtà è arrivato tutto così molto casualmente, ho deciso di partecipare anche per dare uno step successivo alla mia carriera e per farmi conoscere.

Ma anche un po' per curiosità!"

Guardando i programmi e i reality show in programma per quest'anno ce n'è uno in particolare che ti piacerebbe fare?

"Forse più di uno, i primi due che mi vengono in mente sono: Pechino Express, un programma dove ti metti davvero alla prova, devi procurarti praticamente tutto, sarebbe davvero un'esperienza unica.

L'altro programma è Tale e Quale Show, perché sarebbe molto divertente interpretare qualcuno; poi ci sarebbe Sanremo. Vabbè ci siamo capiti, volo basso, ahah, alla fine si deve sempre pensare in grande!"

Quali sono i tuoi progetti e obiettivi futuri?

"Mi auguro di partecipare a qualche progetto importante, magari continuando nel mondo dello spettacolo, partecipare a programmi divertenti o magari in un film, chissà! Il mio augurio è soprattutto di avere una famiglia mia e tanta serenità".

L'intervista è finita qui, è stato un vero piacere conoscerti e intervistarti. Hai un saluto da fare ai tuoi fan e ai nostri lettori?

"Vorrei ringraziare tutti di vero cuore per l'affetto che ogni giorno continuate a darmi!".