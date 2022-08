Jessica Selassié è stata la vincitrice della passata edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga di sempre. Sono passati mesi da quando la principessa etiope ha trionfato nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini, mentre è trascorso un anno circa da quando fece il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. A breve inizierà la settima edizione del programma targato Mediaset. La 27enne ha parlato con i propri followers su Instagram e ha fatto il punto della situazione rispondendo alle domande dei suoi seguaci sui social riguardanti sia l'esperienza nel GF Vip che il futuro.

Le parole di Jessica

Attraverso il box commenti che Jessica Selassié ha aperto sul proprio account ufficiale Instagram, la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ha risposto a chi chiedeva se avverte la mancanza del loft di Cinecittà e se quando era nella casa del GF Vip percepiva l'affetto che le tramandavano i fan. Riguardo alla prima domanda, la 27enne ha affermato che le manca il Grande Fratello Vip 6. "Ho vissuto emozioni uniche e conosciuto persone meravigliose", ha evidenziato Jessica, aggiungendo che non riusciva a percepire l'affetto di chi stava fuori perché dentro la casa più spiata d'Italia si vive in un contesto unico nel quale non si riesce ad avere una percezione precisa di ciò che avviene all'esterno.

La principessa etiope ha raccontato di avere molti progetti e non tutti riguardanti Roma ma che coinvolgeranno tutta l'Italia.

Jessica fra cinque anni si vede mamma di due bambini

Jessica Selassié, anche successivamente all'esperienza vissuta nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ha sempre parlato in maniera positiva del programma targato Mediaset.

Pure in questa occasione ha proferito parole buone per l'avventura nella casa di Cinecittà. Con uno sguardo, invece, al futuro, c'è chi ha domandato alla principessa etiope come si vede fra cinque anni. La 27enne ha risposto che innanzitutto è convinta che sarà realizzata a livello professionale mentre dal punto di vista privato pensa che sarà la mamma di due bambini.

Proprio sotto l'aspetto sentimentale, ad ora, non si sa tanto di Jessica Selassié. La ragazza, nel corso della sua esperienza nel Grande Fratello Vi 6, aveva stretto un rapporto speciale con Barù Gaetani ma i due non oltrepassarono mai la soglia dell'amicizia nonostante la vincitrice del reality provasse qualcosa in più. In ambito lavorativo, invece, Jessica si sta togliendo alcune soddisfazioni. Negli ultimi giorni si è fatta fotografare, insieme alle due sorelle Lucrezia e Clarissa, in uno studio di registrazione, preannunciando così ai propri fan che stanno lavorando a un progetto musicale.