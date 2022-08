Beatrice Valli, ex volto di Uomini e donne, ha recentemente lamentato in una storia Instagram una certa difficoltà nel reperire figure professionali come baby sitter e collaboratrici domestiche. A detta dell'influencer "la gente non avrebbe più voglia di lavorare".

La giovane donna nei giorni scorsi ha condiviso le sue difficoltà anche con conoscenti, amici e follower e pare che anche molti di loro avrebbero il medesimo problema. La storia pubblicata dall'ex corteggiatrice ha generato diverse polemiche.

Per Beatrice Valli la gente non vuole più lavorare

Un follower di Beatrice Valli ha chiesto all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne come mai al giorno d'oggi ci sia tanta difficoltà nel trovare donne delle pulizie e baby sitter, lamentando come queste figure professionali sembrano essere scomparse. L'utente ha posto il quesito all'interno del box delle domande che Beatrice aveva messo a disposizione via Instagram nei confronti di coloro che volessero chiederle qualcosa.

Beatrice Valli ha risposto che in realtà anche lei si pone la stessa domanda, spiegando di essersi confrontata con tante madri e persone aventi lo stesso problema: "Non so cosa c'è nell'aria quest'anno. La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare, eh".

Recentemente, Beatrice non è riuscita a partecipare a un importante evento a Capri, proprio perché non avrebbe trovato qualcuno disposto ad accudire i suoi figlioletti mentre era assente. L'evento in questione era il Gala per l'Unicef, a cui hanno preso parte star come Jennifer Lopez.

L'ex corteggiatrice sul reddito di cittadinanza

In seguito, sempre su Instagram, Beatrice Valli ha dato ragione a un utente circa il suo essere contrario al reddito di cittadinanza. L'influencer ha spiegato che tale misura di sostegno avrebbe mandato in "rovina il mondo" e dovrebbe essere dato solamente a coloro che sono impossibilitati a lavorare e ne ha necessità reale.

"Sono pienamente d'accordo", ha detto l'ex corteggiatrice, che spiega di essersi confrontata con titolari di aziende e attività, che avrebbero difficoltà nel reperire personale.

Al momento tale storia, pubblicata domenica, non è più visibile sul profilo Instagram della 27enne.

Francesco Chiofalo dice la sua sul reddito

Le dichiarazioni di Beatrice Valli non sono piaciute a tutti, tra cui a Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island.

Chiofalo ha spiegato che le dichiarazioni di Beatrice sarebbero offensive in particolare verso coloro che nel corso della vita hanno svolto qualsiasi lavoro per tirare avanti. Secondo Francesco "a tacere si fa più bella figura".