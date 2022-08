Manca sempre meno all'inizio della ventiduesima edizione di Amici: domenica 18 settembre andrà in onda la puntata d'esordio, ma sarebbe prevista una registrazione della stessa tre giorni prima. L'ultima indiscrezione che sta circolando sul cast, riguarda un allievo che l'anno scorso ha dovuto rinunciare al serale per colpa di un infortunio: pare che Mattia Zenzola abbia superato brillantemente i provini e che ora sia in lizza per un banco nella classe 2022/2023.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Tra circa due settimane dovrebbe essere registrata la prima puntata della nuova edizione di Amici: è previsto per giovedì 15 settembre, infatti, il ritorno in studio di Maria De Filippi, dei professori e dei futuri allievi della scuola.

A distanza di poco tempo dal debutto in televisione, dunque, si rincorrono le voci sui protagonisti della stagione numero 22 del talent-show, soprattutto quelli che dovranno prendere il posto degli uscenti Luigi, Alex, Sissi, Serena, Carola, LDA e Albe.

Per tutta l'estate sono andati avanti i provini per entrambe le categorie del programma e, stando alle più recenti indiscrezioni, sarebbero stati scelti i ragazzi più meritevoli, quelli che tra meno di un quindici giorni scopriranno se otterranno la maglia da titolari oppure no.

Novità sul danzatore di Amici 21

Sui social network, dunque, stanno circolando nuove informazioni su un ragazzi che ha partecipato alla scorsa edizione di Amici ma che, a causa di un serio infortunio al piede, ha dovuto abbandonare la scuola e rinunciare al sogno delle puntate serali.

Qualche settimana fa si è vociferato che Mattia Zenzola sarebbe stato avvistato a Roma, precisamente negli studi dove erano in corso i provini per i giovani che ambiscono a conquistare un posto da ballerini nella classe 2022/2023.

Oggi, 31 agosto, una pagina Instagram aggiunge: "Mattia sembra aver passato tutti i casting, quindi è in corsa per un banco di ballo".

Il "pupillo" di Raimondo Todaro, dunque, avrebbe ottime chance di riconquistare la stessa maglia che pochi mesi fa ha dovuto lasciare a Nunzio Stancampiano per motivi di salute. Il professore specializzato in danze latinoamericane, infatti, scelse proprio il simpatico siciliano per sostituire il suo alunno che si era fatto male a poche settimane dall'inizio della fase serale del talent-show.

Il probabile ritorno di Stancampiano ad Amici

A proposito del ragazzo che ha conquistato insegnanti e pubblico la scorsa primavera, si dice che potrebbe entrare a far parte del cast fisso di Amici 22.

Rumor ancora tutti da confermare, infatti, sostengono che Nunzio avrebbe detto no a Milly Carlucci (che gli avrebbe proposto di essere un maestro della nuova edizione di Ballando con le Stelle) per rimanere alla "corte" di Maria De Filippi.

La conduttrice Mediaset, infatti, pare abbia offerto all'ex allievo un doppio ruolo nella prossima stagione del suo talent-show: quello di ballerino professionista specializzato in latinoamericano (ovvero al fianco dei veterani Francesca Tocca e Umberto Gaudino) e quello di presentatore di alcuni daytime che andranno in onda sul portale Witty Tv.

Stancampiano, dunque, potrebbe fare lo stesso percorso di Giulia Stabile che, a neppure un anno di distanza dal suo percorso nella scuola, è diventata "aiutante" dei nuovi alunni in sala prove e volto del sito che regala contenuti esclusivi dal backstage.

Per Raimondo Todaro, dunque, sarebbe una vittoria su tutti i fronti: due dei suoi "bistrattati" allievi (soprattutto dalla maestra Celentano) starebbero continuano a raccogliere successi e offerte di lavoro.