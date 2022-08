Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di settembre 2022 rivelano che non ci sarà spazio per Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

I due storici conduttori della tv commerciale risultano entrambi fuori dalla nuova programmazione del Biscione.

Tra i volti di spicco del prossimo settembre, invece, figura l'attore turco Can Yaman, che tornerà in prima serata con una nuova attesissima fiction destinata alla rete ammiraglia Mediaset.

Nicola Savino e Alessia Marcuzzi fuori dai palinsesti Mediaset di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di settembre rivelano che Nicola Savino e Alessia Marcuzzi non saranno nella nuova programmazione autunnale.

Savino, dopo l'esperienza maturata a Le Iene e poi come opinionista a L'Isola dei famosi, esce di scena dall'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi per approdare su Tv 8.

Da metà settembre, infatti, sarà al timone di un nuovo game show che sarà trasmesso nella fascia oraria dell'access prime time, quella che va dalle 20:30 alle 21:20 circa.

Fuori dai nuovi palinsesti Mediaset di settembre anche Alessia Marcuzzi. Dopo 25 anni di carriera sulle reti del Biscione, la conduttrice arriverà su Rai 2 al timone di un nuovo show dal titolo "Boomerissima", che andrà in onda in prima serata.

Tiki Taka cancellato dai palinsesti Mediaset

Cambiamenti anche nella seconda serata di Italia 1, dove a settembre non ci sarà più spazio per il ritorno di Tiki Taka.

Il talk show calcistico, condotto prima da Pierluigi Pardo e poi da Piero Chiambretti, risulta cancellato dai palinsesti della prossima stagione televisiva.

Per questa nuova stagione 2022/2022 i vertici del Biscione hanno preferito puntare sul raddoppio di Pressing, in onda non solo domenica sera, ma anche di lunedì in seconda serata su Italia 1.

Il ritorno di Can Yaman: anticipazioni palinsesti Mediaset settembre

Le anticipazioni sui nuovi palinsesti Mediaset, del prossimo settembre 2022, rivelano che in prime time ci sarà spazio per il ritorno di Can Yaman.

L'attore turco, protagonista di svariate serie televisiva di successo in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5, debutterà con la prima fiction che lo vede recitare completamente in italiano.

Trattasi di "Viola come il mare", una nuova serie in sei puntate che sarà programmata nel prime time del venerdì sera. Il debutto è previsto per il 30 settembre alle ore 21:30 circa.

Settembre sarà anche il mese in cui torneranno ad aprirsi le porte della casa del Grande Fratello Vip, giunto ormai alla sua settima edizione.

Doppia puntata per il Grande Fratello Vip: palinsesti Mediaset settembre

Il reality show verrà condotto da Alfonso Signorini, affiancato quest'anno da Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

La messa in onda è prevista a lunedì e giovedì sera. Confermato, quindi, il doppio appuntamento settimanale in prime time: la prima puntata è prevista il 19 settembre.

Sempre in prime time, da domenica 18 settembre, ci sarà spazio anche per la nuova edizione di Scherzi a parte.

Lo storico show di Canale 5 verrà condotto per il secondo anno consecutivo da Enrico Papi, alla luce dei buonissimi ascolti della passata edizione, che è riuscita a conquistare una media di circa tre milioni di telespettatori a settimana.