Chi ci sarà nel cast di Sanremo 2023? Chi sono i cantanti Big della prossima edizione del Festival? Non mancano i primi retroscena sulla seguitissima kermesse musicale che, anche quest'anno, sarà condotta da Amadeus.

Dopo lo straordinario successo di ascolti delle ultime tre edizioni, la Rai ha scelto di dare nuovamente fiducia ad Amadeus che in queste settimane sta lavorando per mettere a punto quelle che saranno le novità della prossima edizione.

E, tra i nomi in lizza come nuovi cantanti Big del Festival di Sanremo, spicca quello di Annalisa, che sta scalando le classifiche di vendita con il singolo estivo "Tropicana".

Le prime anticipazioni sul cast di Sanremo 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Festival di Sanremo 2023 resta confermato a febbraio in prime time su Rai 1.

Il conduttore e direttore artistico, Amadeus, ha già svelato un po' di anticipazioni in merito a quello che sarà il cast ufficiale di questa edizione.

Come co-conduttrice della prima e ultima serata del Festival è stata confermata la presenza sul palco di Chiara Ferragni, l'influencer italiana tra le più seguite al mondo su Instagram.

Confermata anche la presenza di un mito indiscusso della musica italiana: trattasi di Gianni Morandi che sarà sul palco di Amadeus per tutta la durata del Festival, nelle vesti di co-conduttore, dopo averlo già condotto in passato e dopo esserci tornato lo scorso anno come concorrente, piazzandosi al secondo posto in classifica.

I retroscena su Sanremo 2023: Fedez potrebbe essere nel cast

Stando ai retroscena riportati sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, per il prossimo Festival di Sanremo 2023 sarebbe prevista anche la presenza di Fedez.

Il cantante, però, questa volta non sarà in gara: complice la presenza sul palco di sua moglie Chiara Ferragni, non si esclude che Fedez possa essere la guest-star di una delle serate della prossima edizione.

Intanto emergono anche i primi retroscena su quelli che saranno i nuovi cantanti Big che si metteranno in gioco sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate di questa edizione.

Chi sono i cantanti di Sanremo 2023? Ecco i primi nomi in lizza

Tra i nomi in lizza spicca quello di Annalisa, l'ex protagonista del talent show Amici di Maria De Filippi, più volte vista sul palco dell'Ariston in gara.

Tra i ritorni dovrebbe esserci anche quello di Tananai, il cantante rivelazione della passata edizione, che ha scalato le classifiche di vendita nonostante l'ultimo posto in classifica ottenuto al Festival.

In lizza per Sanremo 2023 ci sarebbero anche il rapper partenopeo Rocco Hunt e il cantante Al Bano, pronto a rimettersi in gioco.