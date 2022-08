Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Sei sorelle, incentrata sugli amori e le vicissitudini di una nobile famiglia della Madrid dei primi del novecento, i Silva. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 15 al 19 agosto 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16. Questa settimana andranno in onda gli episodi 50, 51, 52, 53 e 54, rispettivamente intitolati Il duello (El duelo), Assenze (Asuencias), Le parole non bastano (Un mal negocio lo tiene cualquiera), Se nostro padre fosse qui (Balneario) e La notte di San Giovanni (Noche de San Juan).

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'annullamento del viaggio a Venezia, sulla confessione di Celia a Francisca, sul viaggio di Diana e Salvador, sul rifiuto di Blanca di perdonare Rodolfo e sulla sostituzione di Francisca all'Ambigù.

Celia è innamorata di Petra

Le anticipazioni di Sei sorelle ci segnalano che il viaggio tanto sperato da Adela e Merceditas salterà a causa di un impegno lavorativo di Mauro. Quest'ultimo, infatti, sarà costretto a dirigersi immediatamente a Barcellona per un imprevisto. Carolina correrà da Don Martin per confessarsi: il prete le consiglierà di tornare a casa e raccontare la verità al marito. Celia troverà il coraggio di confessare a Francisca di essere perdutamente innamorata di Petra.

Più tardi, però, la donna capirà di non voler più incontrare l'amata e deciderà di non recarsi momentaneamente in fabbrica. La tensione fra le due donne diminuirà tanto che Celia ritornerà ad affiancare Petra nei preparativi del suo matrimonio con Miguel. Nel frattempo, Francisca sarà in pensiero per l'esito del duello di Don Luis.

Rodolfo chiede perdono a Blanca

Diana e Salvador decideranno di partire insieme per un viaggio d'affari, accompagnati da Donna Rosalia. Nonostante i consigli di tutti, Blanca continuerà a non volere incontrare Rodolfo che chiederà aiuto ad Adelaide per riconquistarla. Più tardi, l'uomo accetterà di investire un'ingente somma di denaro nella costruzione del canale di Panama con Mauro.

Diana e Salvator cercheranno in tutti i modi di chiudere un accordo vantaggioso con le terme. A complicare tutto sarà l'intervento di Elisa che racconterà a Don Riccardo il fatto che loro due siano fidanzati. Blanca si arrabbierà con Adela dopo aver scoperto del prestito. Francisca non potrà esibirsi all'Ambigù a causa di alcuni problemi alla gola. Grazie a Donna Rosalia, la tessuti Silva e il signor Trillo firmeranno l'accordo per le terme. Francisca si recherà all'Ambigù per ringraziare Gabriel dei fiori e si renderà conto di essere stata sostituita. Nel frattempo, Salvador e Diana si appresteranno a trascorre una notte d'amore insieme.