Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Sei sorelle, incentrata sulle vicissitudini, gli amori e i dolori di una nobile famiglia di Madrid, i Silva. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 29 agosto al 2 settembre 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16. Questa settimana andranno in onda gli episodi 60, 61, 62, 63 e 64, rispettivamente intitolati Un ritorno inaspettato (Santa Elena), Una partita pericolosa (Una carta), Sogni proibiti (Los suenos prohibidos) L'epidemia (La epidemia) Il contagio (Cuarantena).

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno di Mauro a Madrid, sui diverbi fra Donna Dolores e Blanca, sul ricatto di Amalia a Francisca e sulla diffusione del vaiolo in città.

Blanca non vuole vivere con Donna Dolores

Le anticipazioni di Sei sorelle ci segnalano che Adela rimarrà molto sorpresa nel constatare che Mauro è rientrato a sorpresa da Londra: ha ancora voglia di sposarla. L'uomo informerà la fidanzata di volere un matrimonio in grande stile con tanti invitati e pieno di sfarzo. Saputo ciò, Adela non se la sentirà di rivelare al fidanzato che la sua famiglia versa in condizioni economiche disastrose che non le permetteranno di finanziare un matrimonio del genere.

Donna Dolores si sentirà sempre più ignorata da Rodolfo, sempre più preoccupato di assecondare in tutto Blanca per compiacerla dopo averla tradita. La situazione con la suocera porterà quest'ultima ad annunciare di non voler vivere sotto il suo stesso tetto dopo il matrimonio. Nel tentativo di aiutarla a migliorare le sue doti canore, Francisca darà lezioni di canto ad Amalia.

In questo modo, quest'ultima scoprirà che la bella Margarita è lei e la ricatterà.

Salvador ruba del denaro

Salvador sottrarrà una grossa somma di denaro alla tessuti Silva per poi tentare di recuperare i soldi giocando una pericolosa partita a poker. Enrique ed Antonio riceveranno una cartella esattoriale da pagare e chiederanno un prestito al fratello di lei per liquidarla.

Benjamin si rifiuterà di dare a Petra notizie su sua madre. Elisa debutterà al casino di Madrid per poi chiedere di nascosto aiuto a Donna Dolores per festeggiare l'evento. Un'operaia morirà improvvisamente in fabbrica. Cristobal esaminerà il caso, affermando che la morte della donna è da attribuire al vaiolo. Di conseguenza, la tessuti Silva verrà chiusa e messa in quarantena. Le disposizioni del medico però non eviteranno la diffusione rapida del virus. In casa Silva ad ammalarsi sarà Francisca, mentre in fabbrica ad essere contagiato sarà Benjamin. Blanca si offrirà di ricoprire il ruolo di infermiera accanto a Cristobal, mentre Antonia rivelerà a German di aver visto Carolina in fila al dispensario in attesa del vaccino.