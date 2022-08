Proseguono le puntate di Sei sorelle che, alla ripresa de Il Paradiso delle Signore, lasceranno la messa in onda su Rai 1 per trasferirsi su Rai Premium. Le anticipazioni dei nuovi episodi raccontano che per Francisca arriverà un momento tragico, mentre Celia dovrà subire dei soprusi in carcere a causa di una sua compagna di cella.

Adela, invece, sarà al settimo cielo per il suo matrimonio con German, anche se la sua felicità non sembrerà essere condivisa dalle sorelle.

Sei Sorelle prossime puntate: German chiede ad Adela di sposarlo

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Sei Sorelle riportano che Adela si sveglierà nel suo letto d'ospedale.

Accanto a lei ci sarà German che le darà una bellissima notizia: ha ottenuto l'annullamento del matrimonio precedente. Senza perdere tempo, German le chiede di diventare sua moglie.

Per Diana non sarà facile andare avanti dopo che Don Ricardo sarà diventato il nuovo padrone della fabbrica. Esausta, sta per gettare la spugna. Sarà Salvador che la spronerà a non arrendersi e a combattere per riprendersi ciò che le spetta.

Intanto, la turbolenta Elisa fa la conoscenza di Don Hilario, scoprendo che possiede una fortuna immensa. La giovane inizierà così a girargli intorno, attirata dal profumo dei suoi soldi.

Don Luis scopre la verità sul suo matrimonio

Dopo l'attentato all'Ateneo, la principale sospettata è Celia e infatti viene arrestata dalla polizia e condotta in carcere.

Qui verrà torturata da una compagna di cella che sembra odiarla dal profondo. Diana e Bernardo si prodigheranno per trovare un modo atto a liberare la povera Celia, ma ci riusciranno?

A casa Loygorri, Blanca è all'oscuro che Rodolfo è affetto da una malattia venerea e che deve sottoporsi a un ciclo di cure. Tutto deve rimanere segreto, vista l'origine della patologia, e Cristobal verrà incaricato di curarlo in casa, senza che nessuno venga mai a sapere nulla.

Ma ecco che Don Luis scopre la verità sul suo matrimonio, trovando un biglietto di Gabriel nascosto tra i libri di Francisca. I due avranno un'accesa discussione che non sarà priva di conseguenze.

Francisca cade dalle scale e perde il bambino, spoiler Sei Sorelle

La lite furente con Don Luis avrà come tragica conseguenza una caduta dalle scale di Francisca, sconvolta dalla rabbia del marito.

Ci sarà grande preoccupazione per il bambino che porta in grembo la donna, ma anche per le sue stesse condizioni, che appaiono sin da subito gravi.

Ma ci sarà anche un'altra scoperta sconcertante nelle prossime puntate di Sei Sorelle: le condizioni di Blanca peggioreranno sempre di più e Cristobal appurerà che la poverina è stata avvelenata con l'arsenico.

Francisca si riprenderà ma scoprirà di aver perso il suo bambino. Disperata, darà tutta la colpa a Don Luis, che sarà assalito da una profonda angoscia.