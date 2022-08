Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana iberica Sei sorelle, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:00. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 agosto, Blanca scoprirà grazie a Cristobal che Rodolfo l'ha tradita con Victoria e mediterà se separarsi da lui. Inoltre Don Luis sarà pronto a sfidare a duello un uomo che ha insultato Francisca, mentre Celia capirà di essere innamorata di Petra.

Rodolfo e Victoria vogliono lasciare Madrid

Nella puntata di Sei sorelle che sarà mandata in onda lunedì 8 agosto, Cristobal rivelerà a Blanca che Rodolfo e Victoria da tanto tempo stanno portando avanti una storia d'amore segreta.

Intanto Francisca declinerà la proposta avanzatele da Don Luis, ma non gli dirà che ha scelto di recarsi all'anniversario dell'Ambigù. Inoltre in fabbrica non mancheranno i disordini, in quanto gli operai mal sopporteranno che i loro stipendi vengano parificati a quelli delle donne.

Nell'episodio di martedì 9 agosto, la Tessuti Silva ragionerà se sia il caso oppure di no di procedere all'acquisto di una macchina stampatrice, anche in considerazione del fatto che i competitori si stanno adeguendo ai nuovi tempi. Nel frattempo Celia mediterà se diventare una scrittrice. In tutto questo Francisca capirà cosa prova verso Gabriel, mentre Rodolfo e Victoria saranno seriamente intenzionati ad andare via per sempre da Madrid.

Adele riceve una lettera da Mauro

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 10 agosto, Blanca apprenderà il tradimento di Rodolfo e sarà propensa a separarsi da lui, ma è titubante in quanto ha paura delle conseguenze che potrebbero esserci. Intanto Adela avrà da Mauro una missiva con una proposta inattesa. Inoltre Celia capirà di provare un forte sentimento verso Petra.

Nella puntata di giovedì 11 agosto, Carolina farà di tutto pur di avere un bambino e arriverà al punto di ingerire un intruglio comprato presso una anziana signora. Nel frattempo Sofia dopo avere ricevuto da Elisa un regalo inaspettato, sarà decisa nel fare pace con lei. In tutto questo Don Luis sarà in preda alla collera e dopo aver sentito un frequentatore dell'Ambigù insultare Francisca, opterà per sfidarlo al duello.

Salvador e Diana lavorano intensamente per rientrare dall'investimento fatto

In base agli spoiler di venerdì 12 agosto, Blanca sarà seriamente preoccupata, poiché ha paura che la madre in passato possa avere avuto una storia d'amore con Don Ricardo. Intanto Francisca si adopererà in ogni modo, affinché Don Luis non si sfidi a duello con l'uomo che l'ha denigrata. Infine Salvador e Diana saranno occupati nel vendere più tessuti stampati possibile, così da poter rientrare al più presto dall'investimento fatto nell'acquisto dei macchinari.