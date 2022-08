Interessanti avvenimenti saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di vedere a breve su Canale 5. Le anticipazioni della 1^ serie rivelano che Ali Fekeli dimostrerà di provare un fortissimo sentimento per Hunkar Yaman nonostante intimidisca Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, prossime puntate: Fekeli è innamorato di Hunkar da tanto tempo

Le trame di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate italiane annunciano che Hunkar ricatterà Yilmaz. Tutto inizierà quando la matrona verrà ricoverata in ospedale dopo essere stata ferita accidentalmente da Akkaya durante un conflitto a fuoco con Demir.

La signora Yaman sarà sottoposta ad una delicata operazione chirurgica, che fortunatamente avrà esito positivo. La donna, infatti, si riprenderà in breve tempo grazie alla vicinanza inaspettata di Fekeli. In dettaglio, Ali si recherà a fare visita a Hunkar, approfittando del suo stato d'incoscienza dovuto all'anestesia. Qui, l'impresario apparirà innamorato di lei da ormai tantissimi anni. Un sentimento ancora esistente nonostante l'uomo abbia trascorso vent'anni in galera per l'omicidio di Adnan, il padre di Demir. Al momento la loro liaison amorosa verrà messa da parte per dare spazio ad un nuovo piano diabolico ordito dalla stessa matriarca degli Yaman.

La matrona decide di affrontare Yilmaz

Nelle puntate della 1^ serie di Terra Amara, Hunkar ritornerà alla fattoria, dove trascorrerà alcuni giorni in assoluto riposo. Qui, la donna scoprirà che la nuora ha provato a fuggire per ricongiungersi ad Istanbul con il suo Yilmaz, che nel frattempo aveva scoperto essere vivo e vegeto.

In seguito, la signora Yaman avrà un incontro con Demir, che le giurerà di non aver nessuna intenzione di abbassare le armi in quanto teme che Akkaya sia un pericolo per la sua felicità. Parole, che turberanno la matrona, la quale temerà di perdere il suo amato figlio. Per questo motivo, Hunkar deciderà di affrontare la faccenda di persona, decidendo di recarsi alla fabbrica che Fekeli ha donato al figlioccio per pregarlo di abbandonare Adana prima che scorra altro sangue.

Akkaya si rifiuta di abbandonare Adana su ordine della signora Yaman

Durante l'incontro, la signora Yaman informerà il rivale di suo figlio di aver cercato di farlo rimanere in carcere nonostante la grazia ricevuta da parte del governatore. Non contenta, la donna deciderà di calcare la mano, dicendogli che Zuleyha si era sposata con Demir dopo aver scoperto di attendere un figlio da lui. Una vera e propria bugia, che tuttavia non convincerà Akkaya, il quale si rifiuterà categoricamente di abbandonare Adana non prima di aver parlato per l'ultima volta con Altun.