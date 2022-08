Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Durante l'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di mercoledì 17 agosto ci saranno colpi di scena e novità per i protagonisti della soap turca. A tal proposito, Demir segregherà Zuleyha in camera, per andare all'appuntamento con Yilmaz. Alla fine del confronto, Yaman tenterà di colpire il rivale in amore, ma arriverà Hunkar e ci sarà una sparatoria in cui la signora verrà colpita. A quel punto, Demir non rimarrà con le mani in mano perché, dopo avere visto sua madre ferita, farà fuoco sul rivale in amore.

Terra Amara, trama 17/8: Demir Yaman segrega Zuleyha in camera

La vita di Zuleyha non sarà facile alla tenuta. La ragazza di Istanbul, infatti, continuerà ad essere sposata con Demir, nonostante il suo cuore batta ancora per Yilmaz, con il quale non ha mai rotto il fidanzamento. Purtroppo, le vicissitudini e il tranello in cui l'aveva fatta cadere la signora Hunkar, avevano portato Altun a diventare moglie del ricco Yaman. Nell'episodio che andrà in onda in televisione il 17 agosto, Zuleyha verrà segregata da suo marito. Le anticipazioni della puntata, infatti, rivelano che Demir chiuderà in camera la consorte, per non farla andare all'appuntamento fissato con Yilmaz.

Terra Amara, episodio 17/8: Demir va all'appuntamento con Yilmaz

Zuleyha era riuscita ad ottenere un appuntamento con Yilmaz ma, purtroppo, suo marito era venuto a sapere la cosa. A quel punto, mosso dalla gelosia e dal risentimento per il rivale in amore, Demir deciderà di presentarsi al posto di sua moglie dal nemico. Durante il confronto, i due antagonisti non troveranno un punto di incontro e non deporranno l'ascia di guerra.

In particolar modo, una volta terminata la discussione, quando Akkaya starà per andare via, Yaman vorrà sparargli, ma succederà un imprevisto. Le anticipazioni di Terra Amara del 17 agosto rivelano che l'arrivo di Hunkar cambierà le carte in tavola.

Terra Amara, puntata 17/8: Yilmaz colpisce Hunkar e Demir gli spara

Le cose, infatti, non andranno come previsto. Nel momento in cui Demir proverà a sparare al rivale, Yilmaz si spaventerà e l'arrivo di Hunkar causerà una tragedia. Akkaya, infatti, a causa del suo stato d'animo turbato del momento, proverà a sparare a Yaman, ma non riuscirà nel suo intento e colpirà Hunkar. Nel momento in cui Demir vedrà che l'antagonista ha colpito sua madre, farà fuoco contro di lui. Le anticipazioni della puntata non rivelano le condizioni di salute dei due feriti.