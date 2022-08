Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 26 agosto ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap turca. A tal proposito, Gulten scoprirà di essere la promessa sposa di un uomo più grande di lei e tenterà il suicidio. Nel frattempo, Demir escogiterà un nuovo piano contro sua moglie e il suo ex fidanzato. Yilmaz e Zuleyha si saluteranno con il cuore spezzato.

Terra Amara, trama 26 agosto: Gulten tenta il suicidio

Gulten continuerà a soffrire per amore. Le anticipazioni di Terra Amara del 26 agosto rivelano che la domestica della tenuta degli Yaman continuerà a essere vittima dei soprusi di Gaffur. La cameriera di Hunkar, infatti, scoprirà di essere stata promessa sposa a un uomo molto più grande di lei. Non è la prima volta che il fratello di Gulten tenta di far sposare, per interesse, sua sorella. Quando la ragazza scoprirà che presto dovrà convolare a nozze con un uomo che non ama, tenterà il suicidio disperata.

Terra Amara, episodio 26 agosto: Yilmaz salva la vita a Gulten

A quel punto, entrerà in gioco Yilmaz che, ancora una volta, aiuterà l'amica in difficoltà.

Quando il giovane di Istanbul salverà la vita a Gulten, l'ex fidanzato di Zuleyha farà anche una promessa alla sorella di Gaffur. Le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 26 agosto rivelano che Akkaya non si limiterà a far desistere Gulten dall'idea di uccidersi, ma le farà anche una promessa, ossia il fatto di volersi prendere cura di lei.

Al momento, però, non è ancora chiaro se l'acerrimo nemico di Demir sia mosso da sentimenti amicali o se inizi a provare amore nei confronti della domestica.

Terra Amara, puntata 26 agosto: Zuleyha e Yilmaz hanno il cuore spezzato

Anche Zuleyha continuerà a soffrire per amore, perché è ancora innamorata di Yilmaz e non riesce a dimenticare il suo ex fidanzato.

Purtroppo, la ragazza di Istanbul è stata costretta a sposare il figlio di Hunkar, per salvare la vita al suo compagno non facendolo condannare a morte. Nel frattempo, Demir, sentendosi minacciato dal rivale in amore, escogiterà un nuovo piano per tenere sua moglie lontana dal suo vecchio amore. Le anticipazioni di Terra Amara del 26 agosto annunciano un ennesimo colpo di scena, perché Yaman costringerà Zuleyha a dire a Yilmaz di non amarlo più e di essersi sposata per amore. La giovane di Istanbul, pertanto, verrà ancora ricattata: sarà obbligata, infatti, a mentire al suo ex fidanzato, per non perdere suo figlio. A quel punto, dopo che Zuleyha mentirà a Yilmaz, entrambi si saluteranno con il cuore spezzato.