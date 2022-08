Continua il grande successo di Terra Amara e il 31 agosto 2022 andrà in onda una nuova puntata. L’appuntamento è su Canale 5 alle 14:45, ma tutti gli episodi della serie sono disponibili in modalità on demand su Mediaset Play Infinity. La protagonista della puntata sarà Hunkar, che vorrà mettersi alla ricerca di Gulten. Gaffur e Sanye però, metteranno in piedi una serie di bugie che, tuttavia, verranno presto alla luce con inevitabili conseguenze.

Di seguito le anticipazioni dettagliate di Terra Amara della puntata in onda domani 31 agosto.

Anticipazioni puntata Terra Amara di mercoledì 31 agosto su Canale 5

Demir e Cengaver continuano a pensare alla morte di Adnan, che li ha toccati nel profondo. Tuttavia credono che solo il tempo potrà aiutarli a elaborare il lutto, anche se non sarà semplice. Nel frattempo Fekeli torna alla magione e Demir perde completamente la testa. Come può non vendicare la morte di suo padre? Una tremenda sete di vendetta lo assalisce.

Secondo le anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani, la furia e la disperazione di Demir viene alla luce. Da una parte soffre terribilmente per la perdita del padre, ma dall'altra pensa a come vendicarsi e farla pagare a Fekeli.

Gulten sparisce nel nulla

Hunkar sa che deve stare molto attento a Demir, ma ora ha anche un altro dilemma da risolvere.

Gulten sembra sparita nel nulla e nessuno ha notizie di lei: dove è finita? Temendo che le sia successo qualcosa di spiacevole, decide di mettersi in viaggio immediatamente, coinvolgendo anche Gaffur.

I due andranno a Istanbul con la speranza di trovarla sana e salva. Ma qualcuno sa benissimo dove si trova Gulten: si tratta di Saniye e Gaffur.

Gaffur e Saniye mentono a Demir, anticipazioni Terra Amara del 31 agosto

Gaffur mente a Demir, in quanto sa perfettamente dove si trova Gulten. La giovane è a casa di Yilmaz. Gulten ha infatti preferito non tornare alla Villa. Sermin, intanto, si trova a Istanbul, ma nell'albergo dove Veli le ha suggerito di pernottare non c'è alcuna persona con quel cognome.

Capendo che qualcosa non va, Sermin incontra Fusun per metterla al corrente di tutto ciò che sta succedendo.

Gulten non è di certo al sicuro e Gaffur sa bene che la sua scelta potrebbe avere conseguenze molto pericolose. Nella puntata di domani, in onda su Canale 5, Gaffur e Saniye cercheranno di proteggere Gulten raccontando un sacco di bugie a Demir. La giovane donna non si trova da una sua parente e non è nemmeno vero che si è infortunata cadendo. Attenzione, perché queste menzogne verranno presto alla luce e porteranno con sé conseguenze non da poco, come rendono noto le anticipazioni di Terra Amara.