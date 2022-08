Terra Amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. Lo farà anche nel corso delle puntate in onda il 29 e il 30 agosto 2022, le cui anticipazioni rivelano che Yilmaz avrà il cuore a pezzi dopo l'incontro con Zeyha. Sermin invece, per giustificare la vendita dei gioielli, arriverà a inscenare un furto, accusando Gulten.

Terra amara, trama del 29 agosto: Yilmaz ha il cuore a pezzi

Il primo appuntamento settimanale con Terra amara in onda il 29 agosto 2022, riprenderà dopo l'incontro tra Zuleyha e Yilmaz. Incontro che non andrà come sperato per i due innamorati, visto che Altun sarà stata costretta a mentire a Yilmaz.

La donna infatti, ricattata da Demir, per poter rivedere il figlio Adnan, mentirà al suo amato dicendogli di aver sposato Yaman per amore. Lo farà con la morte nel cuore, visto che non avrà mai smesso di amare Akkaya. Quest'ultimo credendo alle parole di Zuleyha, sarà profondamente deluso e cercherà di farsi forza rifugiandosi nel lavoro. Il suo cuore sarà a pezzi, così come quello di Zuleyha che, nel frattempo, si concentrerà sul piccolo Adnan. .

Demir caccia Fadik dalla Villa: anticipazioni di Terra amara del 29 agosto

Nel frattempo, Demir verrà messo a conoscenza dei pettegolezzi su Gulten e sulla sua presunta relazione con Sabahattin. Sarà proprio il medico a raccontare a Yaman le dicerie messe in giro da qualcuno.

Yaman non vorrà passare sopra alla vicenda. In particolare, il marito di Zuleyha vorrà difendere l'onore di Gulten e cercherà di capire chi sia stato mettere in giro queste false notizie. Ben presto scoprirà che la colpevole sarà Fadik. Demir non avrà pietà e la caccerà dalla villa. Hunkar invece, al contrario del figlio, mostrerà un briciolo di pietà e, mossa a compassione, deciderà di concedere Fadik di vivere nelle baracche e di lavorare nei campi.

Sermin accusa Gulten di furto: Terra amara del 30 agosto

In Terra amara, dopo l'incontro tra Yilmaz e Zuleyha per loro non sembrerà esserci futuro. Altun sarà sempre più prigioniera in un matrimonio senza amore. L'unica consolazione per Zukeyha, sarà quella di essere riuscitana riabbracciare il figlioletto. Intanto Demir, nel corso della nuova puntata del 30 agosto, riceverà la visita del gioielliere Sakip, il quale lo informerà che qualcuno avrà venduto i gioielli di Sermin.

Messa alle strette dal cugino, Sermin non troverà altra soluzione che inscenare il furto dei gioielli, incolpando la povera Gulten. Quest'ultima intanto, continuerà a stare a casa di Yilmaz e Fekeli. Un fatto di cui Demir sarà ancora all'oscuro, visto che Gaffur è Saniye continueranno a sostenere che la ragazza sia a Instanbul da una loro parente.