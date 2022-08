Prosegue la messa in onda della soap opera turca Terra amara su Canale 5, che continua a crescere in termini di ascolti. Nelle nuove puntate ci sarà il controproducente tentativo di fuga della protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), visto che proprio quando si troverà sull’autobus insieme al figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat) farà i conti con il perfido Demir Yaman (Murat Ünalmış) che ancora una volta la ostacolerà. La fanciulla quando il marito le toglierà il suo bambino tenterà il suicidio.

Trame turche, Terra amara: Hunkar gravemente ferita, Zuleyha scappa dalla tenuta degli Yaman

Gli spoiler dei prossimi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Demir organizzerà una vera e propria trappola mortale al nemico Yilmaz (Uğur Güneş), quando scoprirà che sua moglie Zuleyha gli ha dato un appuntamento. Tutto avrà inizio a seguito del grave ferimento di Hunkar (Vahide Perçin) durante lo scontro a fuoco tra suo figlio e Akkaya, visto che Zuleyha farà il possibile per incontrare il suo ex venendo purtroppo rinchiusa dal marito nella sua stanza.

La protagonista dello sceneggiato non appena potrà uscire di casa, approfitterà dell’evidente preoccupazione che ci sarà per la salute della suocera per rubare tutti i gioielli degli Yaman, dopodiché si recherà alla stazione insieme al figlio Adnan per salire sul treno diretto a Istanbul: la fanciulla riuscirà a darsi alla fuga, dopo aver minacciato con una pistola gli uomini del marito.

Zuleyha tenta di uccidersi, Demir nasconde Adnan per allontanarlo dalla moglie

Nell’istante in cui Zuleyha si vedrà costretta a prendere un autobus, la domestica Fadik (Polen Emre) si accorgerà delle sparizione degli averi degli Yaman e del piccolo erede: quest’ultima non perderà tempo per avvertire Saniye (Selin Yeninci), che parlerà dell’accaduto al marito Gaffur (Bülent Polat).

Demir quando saprà che sua moglie è fuggita si servirà della complicità delle forze dell’ordine per rintracciarla, e quando sarà di fronte a lei la costringerà a tornare a casa: Zuleyha non appena suo marito le strapperà dalle braccia il figlio, minaccerà di premere il grilletto della pistola puntandola verso la sua testa, ma per fortuna sarà scarica.

La fanciulla dopo essere sfuggita alla morte, rimetterà piede alla tenuta e verrà a conoscenza che Demir ha nascosto suo figlio in un luogo sicuro, con l’obiettivo di allontanarlo da lei. In preda alla disperazione totale Zuleyha comincerà a cercare ovunque il suo bambino, senza ottenere purtroppo alcuna risposta.