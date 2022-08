Innumerevoli novità saranno al centro dei nuovi episodi di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che Zuleyha Altun deciderà di scappare dalla tenuta di Demir e Hunkar Yaman, se il suo piano non venisse scoperto da Fadik.

Terra Amara anticipazioni: l'Altun vuole un incontro chiarificatore con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi nelle prossime settimane in televisione annunciano che Zuleyha apparirà pronta a tutto pur di riabbracciare il suo vero amore.

Tutto inizierà quando Demir organizzerà una trappola mortale ai danni di Yilmaz, dove però verrà ferita con un colpo di pistola la madre Hunkar. Nel frattempo, l'Altun scoprirà di essere stata ingannata sia dalla suocera che dal marito quando incontrerà Akkaya vivo e vegeto durante una festa di impresari ad Adana. L'Altun, a questo punto, deciderà di avere un incontro chiarificatore con il suo amato, se Demir non glielo rendesse impossibile, segregandola in casa.

Alla fine, Zuleyha approfitterà di un momento di distrazione generale, dato che tutti saranno occupati a vegliare sulla salute di Hunkar, per impossessarsi di alcuni gioielli e fuggire alla stazione con suo figlio.

Fadik scopre che Zuleyha si è data alla fuga

Negli episodi turchi di Terra Amara, Zuleyha correrà in stazione per prendere il primo treno diretto per Istanbul, eludendo la sorveglianza di alcuni tirapiedi di suo marito. Peccato, che la protagonista debba ripiegare su di un autobus diretto per la capitale turca e così perdere tempo per la sua fuga.

Nel frattempo, Fadik scoprirà che l'Altun si è data alla fuga con numerosi vestiti, gioielli e il figlioletto. Neanche a dirlo, la cameriera avviserà Saniye, che a sua volta parlerà del problema a Gaffur, il quale non esiterà ad avvisare Demir. A tal proposito, quest'ultimo riuscirà a rintracciare l'autobus grazie alla polizia, obbligando la consorte a scendere.

In questa circostanza, Yaman minaccerà di portar via Adnan a Zuleyha, tanto che quest'ultima si punterà un'arma da fuoco alla tempia con l'intenzione di togliersi la vita. Fortunatamente la pistola risulterà carica a salve, sebbene i problemi per la protagonista siano solo che all'inizio.

La scomparsa di Adnan

Zuleyha scoprirà che suo marito ha nascosto suo figlio in un luogo sicuro, con l'intenzione di non farglielo vedere più in quanto teme che possa portarglielo via. L'Altun disperata inizierà a chiedere notizie a chiunque circa la scomparsa di Adnan, se tutti si trincerassero dietro un ermetico silenzio. Insomma, il tentativo della protagonista di scappare da un matrimonio infelice si concluderà nei peggiori dei modi.