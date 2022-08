Continuano a non mancare novità nella serie televisiva turca Terra amara, ambientata negli anni Settanta e in onda nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì. Gli spoiler degli episodi che occuperanno il piccolo schermo nelle prossime settimane, riportano che la domestica Gulten Taşkın (Selin Genç) si renderà protagonista di un orrendo gesto non appena dopo alcuni pettegolezzi falsi sul suo conto dovrà convolare a nozze con un uomo anziano. La fanciulla sarà intenta a togliersi la vita, con la convinzione di non poter trovare alcuna soluzione.

Spoiler turchi, Terra amara: Hunkar caccia Fadik dalla sua tenuta, Sermin apprende del presunto tradimento del marito

Nelle nuove puntate dello sceneggiato in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) prenderà la sua decisione definitiva riguardo al suo matrimonio con Sermin (Sibel Taşçıoğlu), dato che dopo aver avviato le pratiche del divorzio lascerà il tetto coniugale. A questo punto a impossessarsi dei documenti dell'ufficiale giudiziario sarà la domestica Fadik (Polen Emre), poiché quando verranno recapitati ai destinatari Sermin non si troverà a casa. Fadik quando Hunkar (Vahide Perçin) rimarrà sconvolta non appena saprà della separazione di Sabahattin e Sermin, le confesserà di aver visto il dottore e Gulten parlare in segreto nelle sue stalle: addirittura la domestica arriverà ad insinuare che la sua collega e il medico abbiano intrapreso una tresca clandestina a tutti gli effetti.

La signora Yaman non ci penserà due volte a cacciare dalla sua tenuta Fadik, che parecchio disperata si sfogherà con Sermin: quest’ultima non la prenderà per niente bene, quando apprenderà che Gulten e suo marito potrebbero essere amanti.

Gaffur vuole che un uomo anziano sposi sua sorella, Yilmaz salva la vita a Gulten

A questo punto Sermin scatenerà tutta la sua rabbia contro la sorella di Gaffur (Bülent Polat), dato che dopo averle alzato le mani inviterà la zia a mandarla via dalla sua tenuta.

Nonostante Gulten sosterrà di aver chiesto semplicemente a Sabahattin di curare Yilmaz (Uğur Güneş) quando era in procinto di esalare l’ultimo respiro, Gaffur per mettere la parola fine alle malelingue contro di lei, ordinerà a un anziano uomo di chiedere la mano alla stessa.

Purtroppo il capomastro non cambierà idea neanche su richiesta della moglie Saniye, mentre Gulten per non rassegnarsi al suo triste destino si darà alla fuga dopo aver scritto in un foglio che lascerà alla tenuta Yaman di essere intenzionata a suicidarsi.

La giovane domestica si recherà nella stalla in cui in precedenza suo fratello l’aveva rinchiusa, dopodiché tra le lacrime tenterà di mettere fine alla sua esistenza con una corda: a evitare il peggio sarà Yilmaz con il suo intervento provvidenziale, dopo essere stato avvertito da Nazire. L’ex detenuto dopo aver salvato la domestica la ospiterà nell’appartamento che condividerà con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Successivamente Akkaya minaccerà Gaffur con un coltello, ordinandogli di non fare più soffrire la sorella: quest’ultimo dopo essere stato ricattato si troverà in una scomoda situazione, poiché dovrà trovare una giustificazione da dare ai Yaman riguardo alla sparizione di Gulten.