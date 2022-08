Diversi sviluppi avverranno nei prossimi episodi di Terra Amara, la soap opera di Canale 5. Le trame dei nuovi episodi trasmessi prossimamente in televisione rivelano che il figlioccio di Fekeli, Yilmaz Akkaya, incontrerà la sua amata dopo circa un anno. L'incontro però lascerà l'amaro in bocca al protagonista.

Terra Amara anticipazioni: Zuleyha scopre che il figlioccio di Fekeli è sopravvissuto all'incendio in carcere

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano che ci sarà il tanto atteso incontro tra i due protagonisti della soap opera.

In dettaglio, il malessere di Zuleyha aumenterà quando scoprirà che il figlioccio di Fekeli è sopravvissuto all'incendio in carcere. Demir, a questo punto, farà di tutto per non farglielo incontrare. Per questo motivo, Altun cercherà di scappare dalla tenuta, portandosi dietro il figlioletto, vestiti e oggetti preziosi. Ma la fuga avrà vita breve, visto che verrà intercettata dal marito, che la obbligherà a scendere dall'autobus diretto per Istanbul.

Il giovane Yaman, a questo punto, deciderà di dare una punizione esemplare alla fuggiasca. L'uomo, infatti, affiderà Adnan alle cure di una sua dipendente, mantenendo segreto il suo nascondiglio.

In più di una circostanza, Zuleyha pregherà il marito di fargli vedere suo figlio, ma lui continuerà a restare fermo nella sua decisione per tenerla sotto scacco.

Demir dà una condiziona alla moglie per incontrare il rivale

Yilmaz confesserà a Hunkar che lascerà Adana solo se sarà Zuleyha a chiederglielo. Demir, a questo punto, userà questa informazione per ricattare sua moglie.

L'uomo, infatti, condurrà Altun nella casa dove ha nascosto Adnan per poi chiederle un favore. In pratica, Demir ordinerà alla moglie di dire al rivale di lasciarla in pace in quanto non lo ama più.

La protagonista, a questo punto, accetterà la condizione del giovane Yaman pur di riabbracciare suo figlio. Per questo motivo Altun si accingerà a incontrare il suo amato un anno dopo la scampata tragedia in cella.

Yilmaz incontra la sua amata ma lei è costretta a mentire

Zuleyha si recherà nel posto prestabilito per l'incontro.

Qui i due daranno vita a un dialogo ricco di tensione. Yilmaz rinfaccerà alla sua amata di essersi lasciata sedurre dai soldi facili, tanto da averlo dimenticato troppo presto.

Altun non avrà altra scelta che sottostare al piano stabilito da Demir, pregando il suo ex di lasciarla in pace e negando di essere stata costretta a sposarsi. Insomma, fra i due non vi sarà nessun chiarimento, visto che la ragazza sarà costretta a mentire fino all'ultimo minuto su ordine del marito. Dall'altra parte, il giovane Yaman manterrà la parola data, riportando a casa Adnan.