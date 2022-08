Le avventure della soap opera turca Terra Amara stanno continuando a stupire i fan italiani. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente rivelano che ci sarà parecchia tensione nell’istante in cui Gaffur Taşkın (Bülent Polat) darà una punizione alla sorella Gülten Taşkın (Selin Genç), quando la stessa farà la spia. Nello specifico il capomastro terrà sotto sequestro la domestica, per aver messo in guardia Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) da un imminente pericolo.

Spoiler turchi, Terra amara: Gaffur rinchiude nelle stalle la sorella, Saniye litiga con il marito

Nel corso delle prossime puntate della telenovela in programma su Canale 5, Hunkar (Vahide Perçin) verrà ferita gravemente durante uno scontro a fuoco tra suo figlio Demir (Murat Ünalmış) e Yilmaz. Gaffur, nonostante il suo padrone non gli dica che a far finire in ospedale sua madre sia stato Akkaya, sarà convinto che ci sia lo zampino dello stesso. Per tale ragione il capomastro sarà deciso a rintracciare l’ex detenuto.

La domestica Gulten non perderà tempo per avvisare Yilmaz, facendosi però scoprire dal fratello Gaffur, che già su tutte le furie per aver trovato tra le sue cose un biglietto scritto da Zuleyha (Hilal Altinbilek) per Yilmaz, gliela farà pagare.

In particolare il capomastro non ci penserà due volte a rinchiudere la sorella nelle stalle delle mucche dei Yaman, lasciandola senza cibo. Saniye (Selin Yeninci) farà di tutto per convincere il marito Gaffur a liberare Gulten, ma non riuscirà a fargli cambiare idea. A causa di ciò i due coniugi finiranno per avere l’ennesimo battibecco.

Gulten chiede perdono al fratello dopo essere stata liberata da Yilmaz

Il maggiordomo farà presente alla consorte che sua sorella, per poter tornare a casa, dovrà dimenticarsi una volta per tutte di Yilmaz. A proposito del protagonista dello sceneggiato, quando verrà a conoscenza tramite Nazire (Teksin Pircanlı) che Gulten è stata sequestrata dal fratello, la libererà dopo averla slegata e si dirà disposto ad accoglierla nella tenuta del suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per proteggerla.

A sorpresa la fanciulla rifiuterà l’aiuto di Akkaya, per non lasciare da sola la cognata Saniye.

A questo punto la domestica si vedrà costretta ad assecondare ogni richiesta del malvagio fratello, visto che dopo avergli chiesto scusa gli assicurerà che dalla sua bocca non sentirà più pronunciare il nome di Yilmaz.