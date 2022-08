Nuovi segreti e rivelazioni saranno al centro dei nuovi episodi di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame dello sceneggiato, ambientato in Turchia, rivelano che la signora Yaman deciderà di non raccontare a suo figlio Demir di aver incontrato Ali Fekeli, il presunto assassino di suo marito Adnan.

Terra Amara anticipazioni: Ali finge la sua morte

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi prossimamente in tv annunciano che verrà fatta luce sul passato tra Hunkar e Fekeli.

Tutto avrà inizio quando quest'ultimo inizierà a spiare le mosse di madre e figlio Yaman dopo aver trascorso diversi anni in carcere per l'omicidio di Adnan.

Ad un certo punto, Ali deciderà di raccontare al suo figlioccio di aver avuto dei rapporti con la potente famiglia. Inoltre, di aver sofferto moltissimo per la morte della moglie e dei figli, vittime di un incidente mentre si stavano recando a fargli visita in carcere. A tal proposito, Fekeli non si difenderà dall'accusa di aver ucciso Adnan, sebbene racconti che non gli è mai stata data la possibilità di svelare come sono andati i fatti. Una volta a Cukurova, Ali fingerà la sua morte, pubblicando un necrologio su di un quotidiano. Infine, l'uomo si recherà in ospedale per fare visita a Hunkar, dove sembrerà essere innamorato di lei.

Fekeli decide di affrontare la signora Yaman

Negli episodi Turchia di Terra Amara, Fekeli si farà vedere da lontano da Hunkar.

Ben presto, la donna capirà che l'uomo è ancora vivo, tanto da avvisare suo figlio. Neanche a dirlo, Demir capirà che Ali ha fatto diventare Yilmaz ricco grazie ad una donazione cospicua di denaro per fargli la guerra. Per questo motivo, il giovane Yaman si avvarrà della complicità di Cengaver per dare alle fiamme un vecchio edificio per poi dare la colpa agli anarchici.

Fortunatamente il piano di Demir non avrà il risultato sperato poiché Fekeli intuirà le sue mosse, tanto da salvare sia lui che Yilmaz. Dopodiché, l'uomo deciderà di affrontare la signora Yaman, una volta sfuggito dall'attentato.

Hunkar non racconta al figlio dell'incontro avuto con Fekeli

Ali giungerà nei pressi della tenuta, dimostrando ad Hunkar di non essere morto, anche se il suo cuore ha smesso di battere vent'anni prima quando è stato considerato l'assassino di Adnan, sebbene lei sappia come sono andate realmente le cose.

La signora Yaman, a questo punto, preciserà di aver fatto in modo che Demir non vendicasse la morte del padre in tutti questi anni. Ma ecco che Fekeli confiderà alla matrona che suo figlio la mattina ha attentato alla sua vita e quella di Yilmaz.

Durante l'incontro, l'uomo suggerirà alla donna di farsi un esame di coscienza. Alla fine, quest'ultima deciderà di non raccontare al figlio dell'incontro avuto con Fekeli alla villa, nonostante siano stati visti sia da Azize che da Zuleyha.