Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con la soap Terra Amara. La serie turca sta riscuotendo molto successo tra il pubblico italiano, che continua a seguire le vicende di Züleyha e Yilmaz con grande interesse. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda, ci svelano che la povera Gulten tenterà il suicidio dopo essere stata accusata di furto da Şermin. Tutto avrà inizio quando la domestica Fadik insinuerà che Sabahattin e Gulten abbiano una relazione segreta e che per questo il medico avrà preso la decisione di divorziare dalla moglie.

Gaffur, nella speranza di mettere a tacere le voci su sua sorella, deciderà di darla in sposa ad un uomo molto più grande di lei.

Anticipazioni Terra Amara, trame Turchia: Gulten tenta di togliersi la vita

La povera Gulten, disperata per tutti i chiacchiericci e per la promessa a nozze con un uomo che non ama, tenterà di togliersi la vita. Fortunatamente, in suo soccorso arriverà Yilmaz, che la salverà dalla tragica fine a cui era destinata. Akkaya inoltre, darà ospitalità alla ragazza nella tenuta in cui lui abita con Fekeli. La situazione per Demir sarà molto strana ed anche lui non crederà che la giovane Gulten abbia avuto una relazione con Sabahattin. Per questo motivo, l'imprenditore deciderà di cacciare Fadik, colei che ha messo in giro le false voci sulla domestica.

Yaman inoltre, chiederà a Gaffur di riportare nella tenuta sua sorella.

Il capomastro però, si ritroverà davanti ad una difficile situazione, in quanto Gulten dirà al fratello di non avere alcuna intenzione di tornare dagli Yaman e di voler restare nella tenuta con Yilmaz. Gaffur sarà così costretto a mentire al suo padrone, dicendogli che la sorella è partita per Istanbul.

La situazione si complicherà ancora di più quando Demir verrà informato che qualcuno ha venduto i gioielli di famiglia che appartenevano al padre di Sermin.

Spoiler Terra Amara: Sermin dice a Demir che Gulten è una ladra

Per giustificarsi davanti a Demir, Sermin dirà che Gulten l'ha derubata in casa sua. Nessuno sembrerà però credere a questa versione, tanto più il medico, che sarà costretto a far ritorno alla tenuta per mettere a tacere tutti i pettegolezzi.

Con il passare degli episodi, sarà chiaro che Sermin ha venduto i gioielli per dare dei soldi a Veli, il fratellastro di Zuleyha. L'uomo farà credere alla cugina di Demir di avere bisogno di denaro per chiudere un'affare importante, così Sermin gli darà dei soldi.

Veli inoltre, intratterrà una relazione con Füsun, la migliore amica di Sermin. Veli si farà consegnare dei soldi anche da lei. Füsun crederà che il fratellastro di Zuleyha abbia detto no ai soldi della Yaman per accettare i suoi.