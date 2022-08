Diversi colpi di scena saranno al centro dell'episodio di Terra Amara, che sarà trasmesso il 30 agosto su Canale 5. La trama della soap opera, racconta che Sabahattin Arcan sospetterà che la sua ex moglie abbia incastrato la dolce Gulten Taskin, che verrà accusata ingiustamente di furto.

Terra Amara: anticipazioni episodio 30 agosto

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti il nuovo episodio in onda martedì 30 agosto in prima visione su Canale 5 annunciano varie sorprese. In dettaglio Hunkar scoprirà che Saniye è in attesa di un bambino. Gulten, intanto, comunicherà a Gaffur di non avere nessuna intenzione di far ritorno a casa dopo aver preso alloggio nella tenuta di Fekeli e Yilmaz.

Il capomastro, a questo punto, dimostrerà di avere paura di quello che potrebbe succedere alla fattoria qualora i suoi padroni scoprissero che sua sorella è sotto la protezione dei loro nemici. Per questa ragione Gaffur e sua moglie Saniye informeranno Demir e Hunkar che Gulten si trova presso una zia, che si è infortunata ad una gamba dopo una banale caduta. Una vera e propria menzogna, che metterà nei guai i due coniugi.

Gulten accusata di furto da Sermin

Nel nuovo episodio di Terra Amara, previsto per il 30 agosto in prima visione su Canale 5, Demir riceverà una visita inaspettata da parte di Sakip. Durante l'incontro, il gioiellerie informerà il figlio di Hunkar che Sermin ha venduto tutti i loro gioielli di famiglia.

A questo punto l'ex moglie del dottor Sabahattin racconterà di essere stata derubata da Gulten dei suoi preziosi per non raccontare la verità. In realtà Yaman deciderà di aiutare Veli a recuperare un po' di liquidità per aprire un'attività commerciale.

Sabahattin sospetta che l'ex moglie abbia incastrato Taskin

Sabahattin non crederà minimamente che la dolce Gulten si sia macchiata la mani di un gesto così brutto.

Di conseguenza, l'uomo sospetterà che la sua ex moglie abbia incastrato la sorella di Gaffur. Il dottore, infatti, apparirà molto arrabbiato in quanto Sermin continuerà a mettere in cattiva luce Taskin.

Inoltre si tornerà a parlare di Demir e Yilmaz, i quali al centro di una cruenta faida per l'amore di Zuleyha. Il giovane Yaman perderà il lume della ragione quando farà una scoperta sorprendente sul rivale.

L'impresario, infatti, apprenderà che Akkaya ha deciso di fondare la Camera dell'Industria, restandone sconvolto. Il figlio di Hunkar non si capaciterà come abbia fatto Yilmaz a diventare così ricco in così poco tempo.