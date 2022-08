Nuovo anticipazioni su Terra Amara, la soap opera che sta facendo sognare i telespettatori italiani in questa calda estate. La trama della puntata di mercoledì 17 agosto, in prima visione tv, rivela che ci saranno brutte notizie per Hunkar Yaman. La donna, infatti, rimarrà ferita in modo molto grave quando si metterà in mezzo a uno scontro tra suo figlio Demir e il rivale Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni 17 agosto: violento scontro tra Demir e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere mercoledì 17 agosto dalle ore 14:35 in prima visione sui teleschermi di Canale 5, annunciano grandi sorprese.

Demir scoprirà che Zuleyha (Hilal Altınbilek) ha scritto una lettera a Yilmaz per confidargli la verità sul suo sposalizio. Per questo motivo la protagonista ha chiesto a Gulten Taskin (Selin Genç) di consegnare il bigliettino al suo amato. Sfortunatamente finirà nelle mani di Demir (Murat Ünalmış), che avrà una reazione a dir poco sopra le righe. Il figlio di Hunkar, infatti, non esiterà a rinchiudere la moglie nella sua camera da letto per farle evitare d'incontrare il suo vero amore. Non contento, il giovane Yaman deciderà di presentarsi all'appuntamento al posto di Altun nel luogo stabilito per l'incontro. Da lì a poco, i due uomini daranno vita a un violento confronto, che rischierà di avere delle drammatiche conseguenze almeno per un personaggio dello sceneggiato.

Akkaya spara per sbaglio ad Hunkar

Nella nuova puntata di Terra Amara prevista il 17 agosto in prima visione tv, Demir proverà a sparare a Yilmaz a brucia pelo, ma non ci riuscirà in quanto sul luogo del duello giungerà Hunkar, avvisata dalla nuora delle intenzioni di suo figlio. Akkaya farà fuoco contro il rivale, colpendo però per sbaglio la matrona.

Demir soccorrerà la madre e disperato la porterà in ospedale, dove sarà in condizioni disperate. Per questo motivo, i medici decideranno di sottoporre Hunkar a un'operazione chirurgica rischiosa.

Di ritorno alla tenuta, Demir racconterà che sua madre dovrà stare per alcuni giorni in ospedale, in quanto è rimasta coinvolta in un incidente.

Infine il giovane Yaman chiederà la massima collaborazione alla sua servitù.

Insomma, sarà una puntata ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate a Cukurova, visibili in diretta su Canale 5 oppure in streaming sul portale gratuito di Mediaset Play Infinity.