Le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio di Terra amara, in onda giovedì 4 agosto 2022, rivelano che Yilmaz finalmente si risveglierà a casa di Fekeli. Sarà il vecchio boss a trarlo in salvo appena prima che Demir decida di dare fuoco alle baracche dei contadini. Dopo giorni passati con la febbre alta, Yilmaz recupererà in fretta le forze e si dirigerà alla tenuta, dove verrà a sapere ciò che ha fatto Demir. Akkaya, a questo punto, sarà deciso a vendicarsi del suo "rivale", ma qualcosa lo fermerà.

Yilmaz si risveglia a casa di Fekeli: anticipazioni Terra amara

Terra Amara continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5, tanto che questa nuova Serie TV turca riesce a guadagnare ogni pomeriggio oltre il 19% di share. Tutto merito della trama avvincente e sempre ricca di colpi di scena. Come quella dell'episodio in onda il prossimo 4 agosto, il pubblico vedrà finalmente che fine ha fatto Yilmaz. L'uomo, infatti, è sparito proprio nel momento in cui Demir ha dato ordine di incendiare le baracche dei contadini. Ciò perché i suoi sottoposti si sono rifiutati di consegnarli Yilmaz. Ebbene, si scoprirà che il giovane Akkaya è stato tratto in salvo da Fekeli, il vecchio boss e suo ex compagno di cella.

Fekeli ormai lo considererà come un figlio e, grazie all'intervento del boss, Yilmaz potrà ricevere le cure necessarie. Pertanto, nel giro di breve tempo, si risveglierà dopo giorni passati con la febbre alta.

Yilmaz scopre che Demir ha incendiato le baracche e vuole vendicarsi

Nel frattempo, alla tenuta si ripresenterà Veli, il fratellastro di Zuleyha.

L'uomo, però, si spaccerà per suo cugino e la minaccerà di raccontare la verità a Demir se non gli consegnerà i suoi gioielli. Hunkar riferirà tutto al figlio, il quale non ci penserà due volte ad allontanarlo dalla tenuta, arrivando a minacciarlo di morte qualora si ripresenti. Hunkar, inoltre, scoprirà che le nozze di Gulten sono saltate e si arrabbierà per non esserne stata informata prima.

Sempre nel corso del nuovo episodio di Terra amara, Yilmaz, dopo essersi risvegliato, vedrà sul giornale una foto di Zuleyha con la famiglia Yaman e ne rimarrà tubato. Grazie all'aiuto di Fekeli, Yilmaz si riprenderà in fretta e deciderà di andare alla tenuta dove si imbatterà in Nazire. La donna gli racconterà che Demir ha dato fuoco alle baracche, dopo che tutti i contadini si sono rifiutati di dirgli dove lo tenevano nascosto. Yilmaz sarà furioso e si armerà di pistola, deciso ad affrontare Demir e fargliela pagare. Si fermerà solo nel momento in cui vedrà da lontano la sua amata Zuleyha con in braccio il bambino. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che seguire il nuovo appuntamento con la soap tv turca, in onda giovedì 4 agosto su Canale 5 a partire dalle 14:35.