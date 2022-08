Le anticipazioni di Terra Amara, dell'episodio in onda il 9 agosto 2022 su Canale 5, raccontano che Yilmaz riuscirà a ritrovare Adnan sano e salvo. Il piccolo, quindi, verrà riconsegnato a Zuleyha, la quale tirerà un bel sospiro di sollievo. Intanto Demir avrà nuovi problemi con i braccianti, dopo la morte del padre di Rustem.

Yilmaz si mette alla ricerca di Adnan: trama Terra amara del 9 agosto

I telespettatori di Terra amara saranno con il fiato sospeso per la sparizione del piccolo Adnan Yaman. Dimenticato dalla nonnina Azize in mezzo ai campi, del bambino non vi sarà traccia.

Alla tenuta regnerà il caos e Demir setaccerà ogni angolo per ritrovare il figlio. Dopo aver ricevuto una segnalazione, Yaman si recherà al villaggio in cerca di Rustem e lo interrogherà brutalmente, sospettando che abbia a che fare con il rapimento. Anche Yilmaz, venuto a sapere della scomparsa del bambino dal giornale, cercherà di ritrovarlo. Parlando con Nazire, Akkaya sembrerà capire dove possa essere finito.

Yilmaz ritrova Adnan salvo e salvo: anticipazioni Terra amara

Nel corso dell'episodio del 9 agosto, Rustem, dopo l'interrogatorio di Demir, avrà un attacco di cuore e morirà. Intanto Yilmaz si metterà sulle tracce di una coppia che recentemente ha perso un figlio. Dovrebbero essere stati loro a prendere Adnan.

Akkaya andrà quindi a casa loro e troverà proprio la donna con in braccio il figlio di Zuleyha. La donna crederà che il figlio sia suo ma il marito, scoperto che è il figlio di Demir Yaman, riuscirà a convincerla a lasciarlo andare. Quindi lo consegnerà a Yilmaz, il quale non saprà ancora che quello che terrà tra le braccia è il sangue del suo sangue.

Akkaya riconsegna Adnan a Demir e Zuleyha

Sempre nel corso del nuovo appuntamento di Terra amara, Yilmaz, dopo aver ritrovato Adnan, lo porterà nei pressi della tenuta, sparando qualche colpo di pistola in aria per attirare l'attenzione. Mentre Yilmaz si allontanerà senza essere visto, il bambino verrà ritrovato da Demir, il quale sarà al settimo cielo, così come Zuleyha.

Adnan non avrà neppure un graffio e, successivamente, Hunkar e Demir scopriranno che la sua sparizione è stata causata dalla "dimenticanza" della nonnina Azize. Intanto i rapporti tra i braccianti e Demir saranno sempre più tesi dopo la morte di Rustem. I contadini riterranno responsabile Yaman della morte dell'uomo, a causa dei suoi modi brutali che gli hanno fatto venire in attacco di cuore. Anche Hunkar affronterà il figlio per fargli capire gli errori commessi. Insomma, Demir non sttraverserà un bel periodo e le cose per lui peggioreranno nel corso delle puntate successive, visto che Yilmaz si farà portavoce dei diritti dei braccianti.