Nuove trame coinvolgono Demir in Terra Amara, come svelano le anticipazioni della terza stagione. Zuleyha e Demir hanno scoperto la verità su Sevda e Umit che, non avendo altra possibilità, sono state invitate da Yaman a fuggire. Dopo che Demir ha consegnato loro i soldi necessari, ecco che Umit perde la testa e spara contro lui, colpendo però Sevda, che muore sotto gli occhi della figlia.

Demir raccoglie il corpo di Sevda e lo nasconde in macchina, lasciando che Umit fugga lontano. Ma non sa che la sua ex fidanzata ha intenzione di portare avanti la sua vendetta e che tornerà pronta a ricattarlo: se non la lascerà vivere nella sua magione, racconterà ciò che ha fatto, facendolo finire in carcere.

Le porte della prigione si apriranno invece per Fekeli, che per proteggere Cetin racconterà una falsa versione dell'incidente che avrà alla polizia.

Di seguito le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara.

Umit torna per ricattare Demir: Terra Amara anticipazioni

Una volta alla magione, Demir vorrà esaudire l'ultimo desiderio di Sevda e così lascerà che Umit fugga. Deve però far sparire il corpo di sua madre e così lo seppellisce in un angolo nascosto della tenuta. Ma Yaman non si aspetta di certo che Umit non mantenga la parola data e che torni all'improvviso per ricattarlo.

Umit dirà a Demir che, se non accetterà tutte le sue richieste, dirà alla polizia che è stato lui a uccidere Sevda.

Yaman dovrà tenerla nella magione, almeno fino a quando non nascerà suo figlio. Ma non solo: Demir deve firmare i documenti che attestano il fatto che sia il padre del bambino che Umit porta in grembo.

Fekeli uccide un uomo in un incidente stradale

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Cetin e Fekeli sono in macchina, quando una distrazione fa sì che Ali Rahmet investa un uomo con conseguenze fatali.

La tensione sarà alle stelle, ma Cetin deciderà di fare un gesto eroico per salvare Fekeli.

Ebbene sì, il coraggioso Cetin si consegnerà spontaneamente alla polizia, dicendo di essere lui il responsabile della morte del pedone. In questo modo, eviterà che Fekeli finisca in prigione, ma le cose andranno in modo diverso.

Fekeli finisce in prigione, anticipazioni Terra Amara

Cetin ha deciso di sacrificarsi per un motivo ben preciso: dopo la perdita di Müjgan, la prigionia di Fekeli avrebbe distrutto Fikret e la famiglia del dottore avrebbe avuto libero sfogo per rivendicare la custodia di Kerem Ali.

Fekeli però non può certo accettare che Cetin paghi per un crimine che non ha commesso e così si presenterà alla polizia dicendo di essere il responsabile della morte dell'uomo. Per lui si apriranno le porte della prigione.