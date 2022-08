La soap opera di origini turche Terra amara prosegue con la propria messa in onda su Canale 5. Negli episodi trasmessi nel corso delle prossime settimane Gaffur Taşkın (Bülent Polat) rischierà grosso dopo aver nascosto al padrone Demir Yaman (Murat Ünalmış) un avvenimento della sua tenuta. Quest’ultimo minaccerà di licenziare il capomastro ma poi desisterà dal suo proposito una volta venuto a sapere della possibile gravidanza di Saniye (Selin Yeninci).

Spoiler turchi, Terra amara: Saniye crede di aspettare un figlio da Gaffur

Nelle prossime puntate della telenovela in onda su Canale 5, Saniye avrà una forte nausea mentre preparerà il pranzo per i Yaman: a prestare subito soccorso alla donna ci penseranno la cognata Gulten (Selin Genç) e l’altra domestica Fadik (Polen Emre).

Saniye inizialmente prenderà alla leggera il malore improvviso avuto, in quanto crederà che sia stato causato dal fatto di aver tagliato troppe cipolle.

La menzogna della governante verrà presto a galla quando confesserà a Gaffur che potrebbe essere incinta, invitandolo ovviamente a mantenere il segreto su questa delicata faccenda fino a quando non si sarà fatta visitare da un dottore.

Yilmaz sottrae quasi tutti i braccianti dei Yaman, Gaffur rischia di essere licenziato da Demir

Nel contempo continueranno le tensioni tra i due rivali Yilmaz (Uğur Güneş) e Demir, in particolare l’ex detenuto farà rimanere il suo nemico senza braccianti, i quali ben presto inizieranno a lavorare nelle terre ereditate dal padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık).

Appena Gaffur verrà a conoscenza di questa azione di cui si è reso protagonista Akkaya cercherà di non avvisare il suo padrone e farà il possibile per far cambiare idea agli operai: non riuscendo nel suo intento, il capomastro si vedrà costretto a cercare dei sostituti in fretta.

A questo punto Demir apprenderà - grazie alle parole di una serva - che quasi tutti i suoi dipendenti gli hanno voltato le spalle: il marito di Zuleyha (Hilal Altinbilek) scatenerà la propria furia contro Gaffur, per non averlo messo al corrente di ciò che accade nella sua tenuta, arrivando a minacciarlo dicendogli di essere disposto a licenziarlo.

Il capomastro per non ritrovarsi senza lavoro, non avrà altra scelta che dire a Demir che sua moglie Saniye è in dolce attesa: dopo questa confessione Yaman farà un passo indietro e rinuncerà a cacciare via Gaffur.