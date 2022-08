Nuovi appuntamenti con la soap Terra Amara sono in arrivo su Canale 5. Nelle ultime puntate andate in onda, Zuleyha ha scoperto che il suo amato Yilmaz è ancora vivo. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda però, rivelano che la giovane donna non potrà riavvicinarsi ad Akkaya perché ricattata da suo marito Demir. L'uomo infatti, userà il piccolo Adnan per costringere Altun a stare lontana dal suo ex. Il figlio di Hunkar porterà via il piccolo alla sua mamma, dopo che questa avrà tentato la fuga. Zuleyha incontrerà Yilmaz e fingerà di essere innamorata di Yaman per riavere indietro suo figlio.

Fekeli esorterà il suo figlioccio a voltare definitivamente pagina. Per i due innamorati comunque, sarà molto difficile non incontrarsi in paese.

Spoiler Terra Amara, episodi turchi: Zuleyha e Yilmaz soccorrono Nazire e vanno insieme in ospedale

Altun chiederà ad Akkaya di smetterla di cercarla. In seguito, la donna parlerà con suo marito e gli dirà di non aver più intenzione di fuggire poiché ha accettato l'idea di essere sua moglie. Un nuovo incontro tra Yilmaz e Zuleyha avverrà quando quest'ultima si recherà nel villaggio dei lavoratori per portare loro dei doni. Sarà allora che Nazire avrà un malore. Altun andrà in soccorso della donna, ma subito dopo arriverà al villaggio il suo ex. I due si recheranno in ospedale insieme per salvare la vita di Nazire.

Fadik avviserà Demir di quanto accaduto e quest'ultimo andrà su tutte le furie.

Yaman si metterà sulle tracce dei due e non appena li troverà punterà una pistola sulla tempia di Akkaya. Per difendersi, Yilmaz farà lo stesso contro il suo nemico. Zuleyha si ritroverà così in mezzo ad una spiacevole situazione che potrebbe evolversi nel peggiore dei modi.

Per salvare la vita di Yilmaz, la madre di Adnan dichiarerà tutto il suo amore a Demir davanti a Yilmaz. Altun dirà al marito di non sporcarsi le mani di sangue, poiché così facendo finirà in prigione e non potrà prendersi cura di lei e del figlio.

Anticipazioni Terra Amara: Fekeli preoccupato per il suo figlioccio

Yilmaz rimarrà totalmente turbato dalle parole dell'ex, tanto che se ne andrà con la sua macchina fuggendo a tutta velocità, non capendo ancora una volta come la donna possa essersi innamorata del suo rivale.

Il giovane imprenditore non farà rientro a casa e dopo qualche ora, Fekeli inizierà a preoccuparsi che possa essergli successo qualcosa. Per questo motivo, Fekeli si recherà da Demir. L'uomo chiederà a Yaman, con tono molto minaccioso, cosa abbia fatto a Yilmaz. Una nuova tensione si scatenerà così a Cukurova. Demir andrà su tutte le furie, perché l'uomo che gli sta parlando accusandolo, è l'assassino di suo padre Adnan.