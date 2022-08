Diversi colpi di scena caratterizzeranno gli episodi della soap Terra Amara in onda a breve su Canale 5.

Le anticipazioni delle puntate dall'8 al 12 agosto rivelano che Yilmaz Akkaya verrà preso sotto l'ala protettrice di Fekeli e cambierà radicalmente la sua condizione sociale, scatenando la rabbia di Demir Yaman.

Fekeli salva Yilmaz e lo rende imprenditore

L'ex compagno di cella del papà di Adnan, uscirà di prigione dopo vent'anni e tornerà a Çukurova con l'intenzione di mettersi in contatto con lui. Il giovane, però, nel frattempo sarà caduto in un canale dopo essere stato sparato alle spalle da Demir.

Per fortuna la domestica Gulten è riuscita a metterlo in salvo e lo ha nascosto in una delle baracche dove vivono i braccianti del villaggio.

Yaman verrà a sapere che l'amato di sua moglie è ancora vivo e così ordinerà di incendiare le abitazioni dei suoi operai [VIDEO]che non vogliono rivelare dove si trova l'ex prigioniero. Yilmaz si salverà, anche questa volta, grazie all'aiuto di Fekeli; il boss infatti lo troverà e lo porterà al sicuro nella sua abitazione dove il giovane riceverà tutte le cure di cui ha bisogno.

Quando si sveglierà troverà l'amico Fekeli pronto ad aspettarlo e a proporgli di mettersi a capo di un'importante industria tessile che gli farà fruttare un ingente guadagno. Yilmaz accetterà e nel giro di pochissimo tempo diventerà un imprenditore facoltoso e rispettato.

Il giovane, però, non terrà per sé il denaro guadagnato, ma lo distribuirà per aiutare i braccianti che si sono prodigati ad aiutarlo a scappare dalle grinfie di Demir.

Zuleyha scopre che il suo amato è ancora vivo

La condizione sociale di Yilmaz migliorerà di giorno in giorno fino a metterlo alla pari con gli uomini più potenti del paese.

A tal proposito il ragazzo verrà invitato a prendere parte a una festa a cui parteciperanno tutti gli imprenditori più ricchi della zona. Presente alla festa sarà anche la famiglia Yaman, che non appena lo vedrà entrare in abito da sera bianco, rimarrà letteralmente senza parole. In particolare Zuleyha non crederà ai suoi occhi, dato che credeva che il padre di suo figlio fosse morto qualche tempo prima durante un incendio [VIDEO].

La ragazza, allora, vorrà avvicinarsi per parlagli, ma il marito glielo impedirà trascinandola via con la forza.

I coniugi Yaman si metteranno in macchina in direzione della tenuta, ma Altun non si darà pace dopo aver visto di nuovo il suo amato. La nuora di Hankur pregherà il coniuge di fermare l'autovettura, ma vedendo che l'uomo premerà il piede sull'acceleratore, si getterà dall'auto in corsa rotolando in alcune sterpaglie. Purtroppo però anche questo gesto non servirà a niente, perché Demir la troverà tra i rovi e la porterà via.

Infine, Yilmaz si metterà in macchina per raggiungere la tenuta, ma durante il viaggio investirà un bambino e sarà costretto a fermarsi per prestargli soccorso.