Tornano le anticipazioni della soap tv Terra Amara relative all'episodio in onda martedì 23 agosto 2022. Nel dettaglio, la signora Hunkar sarà costretta a tornare in ospedale a cause di alcune complicanze post operatorie. Intanto Sabahattin annuncerà a Sermin di aver chiesto il divorzio e poco dopo se ne andrà definitivamente da casa. Intanto per Zuleyha le cose saranno sempre più difficili, visto che Demir per punirla, non le farà vedere il piccolo Adnan.

Hunkar torna in ospedale per delle complicanze: spoiler del 23 agosto

Le vicende di Zuleyha, Yilmaz e Demir continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5 che segue sempre con maggior interesse la soap tv turca.

Negli ultimi giorni, Terra amara ha sfondato il muro dei 2 milioni di telespettatori, arrivando a superare pure il 20% di share. Un risultato ottimo per questa Serie TV turca, che va in onda solo da inizio luglio su Canale 5. Ebbene, anche l'episodio che verrà trasmesso nel pomeriggio di martedì 23 agosto, catturerà l'attenzione del pubblico visto che non mancheranno i colpi di scena. Scorrendo le anticipazioni infatti, si viene a sapere che la signora Hunkar dovrà tornare in ospedale per delle complicanze post-operatorie. Ovviamente Demir, appena ne verrà a conoscenza, correrà al capezzale della madre.

Terra amara, anticipazioni: Demir toglie il piccolo Sdana a Zuleyha

Sempre parlando di Demir, l'uomo di certo non passerà sopra al tentativo di fuga della moglie Zuleyha.

Nella puntata precedente infatti, la donna avrà cercato di fuggire portando con sé il piccolo Adnan. Peccato che il suo tentativo sia fallito e che la donna sia stata fermata dai gendarmi e da Demir. Quest'ultimo non la farà passare liscia alla moglie e deciderà di sottrarle il piccolo Adnan. La donna sarà disperata non trovando più il figlio, soprattutto perché nessuno le saprà dire dove si trova il bambino.

Una vera e propria punizione quella che Demir infliggerà alla moglie, avvalendosi proprio dell'amore che la donna nutre per i figlioletto. Se il matrimonio tra Demir e Zuleyha non starà attraversando un bel periodo, altrettanto varrà per quello di Sermin e Sabahattin. Ormai è noto che il medico voglia divorziare dalla moglie, anche se lei si è sempre rifiutata concedergli il divorzio.

Sabahattin chiede il divorzio a Sermin e lascia la tenuta

Ebbene, nel corso della puntata in onda il 23 agosto, si vedrà Sabahattin annunciare alla moglie di aver avviato le pratiche per il divorzio. Non solo, il medico lascerà definitivamente Sermin e la tenuta. Finalmente Sabahattin riuscirà ad andarsene di casa, anche se la moglie non sembrerà poi così disperata. La donna infatti, si farà distrarre da una telefonata di Veli. Ancora non sa che l'uomo è un truffatore e che avrà perso tutto il denaro che gli ha prestato al gioco. Per ulteriori dettagli su questo nuovo appuntamento di Terra amara, non resta che seguire la puntata in onda martedì 23 agosto, a partire dalle 14.45 su Canale 5, subito dopo la messa in onda di Una vita.