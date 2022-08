Drammatici momenti si vivranno nel corso delle prossime puntate di Terra Amara, in programma a breve su Canale 5. Gli spoiler della prima stagione segnalano che Gulten Taskin tenterà di togliersi la vita dopo essere finita sulla bocca di tutti. Un gesto, che fortunatamente non andrà in porto grazie all'intervento di Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni: Gulten sospettata di avere una relazione clandestina con Sabahattin

Le anticipazioni di Terra Amara annunciano che Gulten sarà protagonista di un vero e proprio colpo di testa.

Tutto inizierà quando Sabahattin deciderà di recarsi da un avvocato divorzista per iniziare l'iter di separazione della moglie Sermin.

Non contento, il dottor Arcan deciderà di lasciare la tenuta dei Yaman per prendere alloggio in un albergo della cittadina. In questo frangente, il medico informerà l'ex moglie che presto le saranno recapitati i documenti da firmare. Ma ecco, che un ufficiale giudiziario si recherà alla tenuta proprio quando Sermin sarà assente. Per questo motivo, i fogli verranno consegnati prima a Fadik e in seguito a Hunkar. La matrona, a questo punto, capirà che le nozze di sua nipote sono ormai giunte al capolinea.

Tuttavia, la signora Yaman non riuscirà a capire i motivi di tale decisione. Ed ecco, che Fadik le racconterà di aver visto Gulten parlare di nascosto con Sabahattin nelle stalle. Di conseguenza, la domestica insinuerà che tra di loro sia nata una relazione clandestina, che ha portato il medico a volersi allontanare per sempre dalla consorte.

Ovviamente, Hunkar non crederà alla versione della sottoposta, tanto da sbatterla fuori dalla villa. Alla fine, Fadik deciderà di spifferare i suoi sospetti anche a Sermin dopo essere colta da una violenta crisi di pianto.

Gaffur chiede a un uomo di sposare la sorella in cambio della dote

Nelle puntate della prima stagione di Terra Amara, Sermin andrà fuori di testa dopo la rivelazione di Fadik, tanto da non esitare a scagliarsi come una furia contro Gulten dopo averla accusata di essere una rovina matrimoni.

Non contenta, la donna chiederà a Hunkar di cacciarla dalla tenuta, generando uno scandalo generale. Parole, che giungeranno alle orecchie di Gaffur, anche se l'accusata si difenderà dicendo che aveva chiesto a Sabahattin di prendersi cura di Yilmaz. Ma il capomastro non crederà alla versione della sorella, tanto da considerare il suo modo di fare oltraggioso.

Per questo motivo, Taskin chiederà a un uomo tre volte più grande di lei di sposarla in cambio della dote.

Taskin vuole uccidersi, Yilmaz Akkaya riesce a salvarle la vita

Saniye cercherà di far desistere suo marito dal suo piano, sebbene invano. Dall'altra parte, Gulten fuggirà dall'abitazione dopo aver lasciato un biglietto dove annuncerà la sua volontà di uccidersi prima di sottostare a un matrimonio infelice. Ed ecco, che Taskin si recherà nella stessa stalla dove il fratello l'aveva segregata per alcuni giorni. Qui, la giovane si metterà una corda al collo in preda a un pianto incontrollabile con l'intenzione di farla finita. Anche questa volta, Yilmaz Akkaya messo in allerta da Nazire riuscirà a salvare la sorella di Gaffur da un folle gesto.