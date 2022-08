Le vicende della serie televisiva turca Terra amara, che racconta un amore sbocciato nelle avversità, non smettono di coinvolgere il pubblico italiano dal lunedì al venerdì su Canale 5. Gli spoiler degli episodi in onda prossimamente raccontano che la malvagia Hunkar Yaman (Vahide Perçin) utilizzerà uno dei suoi stratagemmi per evitare un nuovo scontro tra Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). In particolare la dark lady ordinerà al rivale di suo figlio di lasciare la città, avvisandolo del pericolo che corre qualora non dovesse seguire il suo consiglio.

Trame turche,Terra amara: Fekeli dimostra di amare Hunkar, Demir promette di sbarazzarsi di Yilmaz

Nel corso delle nuove puntate dello sceneggiato, in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, Hunkar finirà in ospedale e verrà operata d’urgenza dopo essere stata ferita erroneamente da Yilmaz. La donna, infatti, si è intromessa in uno scontro a fuoco tra lo stesso e suo figlio Demir. A questo punto Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) approfitterà del momento in cui la signora Yaman sarà priva di sensi, a causa dell’anestesia, per farle visita. Il padrino di Yilmaz dimostrerà di nutrire dei forti sentimenti nei confronti della dark lady e da parecchio tempo.

Hunkar, non appena si riprenderà, verrà a conoscenza che sua nuora Zuleyha (Hilal Altınbilek) ha tentato la fuga per recarsi a Istanbul, con l’obiettivo di ricongiungersi con Akkaya.

A questo punto Demir prometterà alla madre di fare il possibile per sbarazzarsi una volta per tutte del suo rivale.

Hunkar dice una menzogna, Yilmaz si chiede come abbia potuto dimenticarlo Zuleyha

Successivamente Hunkar turbata al pensiero che ci possa essere l’ennesima colluttazione tra i due nemici, metterà piede nella fabbrica di Fekeli ormai appartenente a Yilmaz e chiederà a quest'ultimo di andarsene via da Adana per evitare il peggio.

Hunkar, dopo aver detto ad Akkaya di avercela messa tutta per farlo rimanere in prigione, preciserà di aver agito in tale maniera poiché Zuleyha aspettava un figlio da Demir già prima delle nozze. Yilmaz, non credendo alle parole della donna, si rifiuterà di partire, sottolineando alla stessa che lo farà soltanto su invito di Zuleyha.

In seguito Yilmaz, pur non essendosi fidato di Hunkar, si domanderà ancora una volta come abbia potuto la sua amata dimenticarsi della loro storia. Per concludere non sfuggirà di certo una contraddizione nella versione di Hunkar, poiché in realtà Demir non sapeva assolutamente che sua moglie fosse già incinta il giorno in cui hanno pronunciato il fatidico sì, proprio per il fatto di non aver avuto con lei alcun rapporto intimo.