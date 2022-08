Proseguono le anticipazioni di Terra Amara: secondo le news che provengono dalla Turchia ben presto Hunkar scoprirà la verità circa i fatti che venti anni prima hanno condotto alla morte del marito Adnan. Se fino ad allora la signora Yaman era stata sempre certa della colpevolezza di Fekeli, le sue indagini la porteranno a capire che in realtà l'ex detenuto ha agito solo per difendersi dal marito e la sua superficialità le ha impedito di vedere la realtà. Inoltre, Hunkar resterà stupita quando scoprirà che dietro le bugie dei testimoni dell'omicidio c'è proprio il figlio Demir.

Hunkar scopre che Fekeli ha agito per difendersi

La storyline delle puntate turche di Terra amara si concentra sulla figura di Hunkar, la matriarca della famiglia Yaman. Alla ricerca di prove che possano scagionare il figlio Demir dall'accusa di aver posto fine alla vita di Sait, la suocera di Zuleyha avrà modo di capire finalmente cosa è successo la notte in cui il marito è stato ucciso. Infati, Hunkar rintraccerà finalmente l'unico dei tre testimoni ancora in vita. Questi alla fine, messo sotto torchio, confesserà che è stato obbligato a mentire sotto minaccia di Demir, che ai tempi si trovava in Germania per motivi di studio.

In realtà, Adnan non era disarmato quando Fekeli ha sparato per cui il padrino di Yilmaz ha agito solo per legittima difesa.

Questi fatti verranno confermati nella soap da un flashback a cui i telespettatori potranno assistere quando Hunkar, con queste nuove consapevolezze acquisite, deciderà di andare da Fekeli per avere con lui un confronto chiarificatore.

La verità sulla morte di Adnan

Riportando il pubblico a venti anni addietro, si scoprirà che Adnan aveva chiesto a Fekeli di presentarsi a un incontro con lo scopo di convincerlo non solo a lasciare per sempre il paese ma anche di dare a lui tutte le sue proprietà.

Fekeli ai tempi aveva rifiutato tale richiesta e aveva puntato una pistola contro il suo nemico, ma poi aveva desistito dal farlo fuori. Sul punto di andare via, Fekeli aveva visto Adnan prendere un'arma per ucciderlo così per difendersi aveva estratto di nuovo a pistola e a questo punto aveva sparato per difendersi uccidendo poi il padre di Demir.

Hunkar capirà così che è stato solo per difendersi che Fekeli ha sparato e gli chiederà scusa per non aver indagato prima costringendolo così a molti anni di carcere. Durante il dialogo verrà fuori che Hunkar e Fekeli in passato si sono molto amati ma la la loro relazione era stata impedita dai genitori della donna. Nonostante la scoperta, Hunkar dovrà andare avanti con le ricerche per salvare Demir dal carcere. Come farà la suocera di Zuleyha per far scagionare il figlio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.