Diverse novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, in programma a breve sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV rivelano che Fekeli Ali prenderà in ostaggio Gaffur Taskin quando verrà sorpreso dai suoi scagnozzi a tentare di soffocare suo figlio Yilmaz Akkaya in ospedale.

Terra Amara anticipazioni: Akkaya ha un brutto incidente automobilistico

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Fekeli farà trascorrere dei brutti momenti a Gaffur.

Tutto inizierà quando Yilmaz avrà un brutto incidente automobilistico dopo aver ricevuto una nuova delusione d'amore da parte di Zuleyha.

Per questo motivo, Akkaya inizierà a girovagare a folle velocità per tutta Cukurova, fino a sbandare paurosamente con l'auto. Il protagonista, a questo punto, verrà subito soccorso dalle autorità, che non potranno fare altro che ricoverarlo in ospedale, dove Fekeli crederà che non possa sopravvivere per via delle ferite riportate. A mettere a repentaglio le condizioni di salute di Yilmaz ci penserà Gaffur. Proprio quest'ultimo deciderà di recarsi in ospedale per mettere in atto un folle piano.

Fekeli rapisce Gaffur, reo di aver provato a soffocare Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Saniye spronerà suo marito a riottenere i favori in quanto non potrà ancora tacere per molto tempo sulla falsa gravidanza.

Di conseguenza, Gaffur approfitterà di un momento di distrazione delle infermiere per cercare di soffocare Yilmaz con un cuscino. Fortunatamente il tentativo di omicidio sarà sventato da un medico e dagli scagnozzi di Fekeli, guidati da Cetin. Tuttavia, il capomastro non riuscirà nemmeno a scappare in quanto verrà rapito da Ali.

A tal proposito, quest'ultimo non crederà alla versione di Taskin quando lo informerà di aver provato a uccidere il suo figlioccio di sua iniziativa. Difatti, Fekeli penserà che Demir abbia commissionato l'omicidio al marito di Saniye. Nonostante tutto Ali libererà molto velocemente Gaffur, invitandolo a ribadire a Demir di non stuzzicarlo, altrimenti troverà "pane per i suoi denti".

Zuleyha si reca a trovare il suo amato in ospedale

Ma la storyline drammatica riserverà comunque un momento leggero. Zuleyha, infatti, approfitterà dell'assenza di Demir, impegnato in un viaggio di lavoro, per somministrare un sonnifero a Hunkar. Poi la giovane chiederà aiuto al dottor Sabahattin per recarsi in ospedale a trovare il suo amato in coma. Per fare ciò, Altun si travestirà da infermiera per sfuggire agli scagnozzi di Fekeli e introdursi nella camera di Yilmaz.