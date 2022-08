Prosegue la messa in onda della telenovela turca Terra Amara ambientata negli anni '70 tra Istanbul e Adana. L’episodio in programma nel pomeriggio di Canale 5 il 17 agosto 2022 si preannuncia abbastanza movimentato, infatti ci sarà il grave ferimento di Hunkar Yaman (Vahide Perçin). La darklady dello sceneggiato rischierà di perdere la vita dopo essere stata colpita erroneamente da Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) da una pallottola in pieno petto durante una violenta colluttazione che quest’ultimo avrà con suo figlio Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Anticipazioni Terra amara del 17/08: Zuleyha reclusa nella sua camera, Demir tende una trappola al rivale

Gli spoiler riguardanti il 33° episodio della soap opera, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nel pomeriggio di mercoledì 17 agosto, riportano che la lettera scritta da Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e indirizzata a Yilmaz non arriverà a destinazione a causa di Gaffur (Bülent Polat), dopo aver finto di essersi rassegnata a non averlo più al suo fianco. Demir quando scoprirà che sua moglie ha tentato di dare un appuntamento al suo ex inizialmente mostrerà una calma apparente, dopodiché non ci penserà due volte a metterla in punizione decidendo di recluderla nella sua camera.

A questo punto il perfido uomo metterà in atto un piano per sbarazzarsi una volta per tutte dello scomodo rivale, tendendogli una trappola, visto che lo incontrerà al posto di Zuleyha.

Terra Amara: spoiler 17/8: Hunkar trasportata d’urgenza in ospedale, Demir dice delle menzogne alla moglie

Lo scontro tra i due nemici non tarderà ad arrivare: Yilmaz se ne andrà via seguendo il consiglio del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) di non macchiarsi le mani di sangue, mentre Demir tenterà di colpirlo con la sua arma la fuoco, proprio quando giungerà sua madre Hunkar.

La donna verrà colpita da un proiettile sparato da parte di Akkaya e verrà trasportata in ospedale d’urgenza, dove dovrà essere sottoposta a un intervento, essendo in condizioni disperate. Yilmaz invece - grazie a un portasigarette in metallo situato all’altezza del cuore - non riporterà alcuna ferita.

Infine Demir - quando ritornerà alla tenuta - inventerà delle menzogne alla consorte sul terribile accaduto, potendo contare anche sulla collaborazione dei domestici al suo servizio, i quale non avranno altra scelta che stare al suo gioco per evitare di restare senza lavoro.