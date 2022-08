Nuovo appuntamento con le notizie su Terra Amara, la popolare soap opera che sta intrattenendo sempre più telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. La trama della nuova puntata, che sarà trasmessa il 24 agosto su Canale 5 rivela che Saniye sospetterà di essere incinta. Hunkar Yaman, invece, chiederà a Yilmaz Akkaya di lasciare Adana.

Terra Amara, anticipazioni mercoledì 24 agosto: Saniye crede di essere in attesa

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i fan avranno modo di vedere mercoledì 24 agosto in prima visione sui teleschermi di Canale 5 annunciano inaspettati colpi di scena.

In dettaglio, Saniye non starà nella pelle, tanto da rivelare al marito il suo grande segreto. La domestica, infatti, svelerà a Gaffur di credere di essere in attesa di un bambino.

Nel frattempo, Demir tornerà da una visita dalla madre, ricoverata in ospedale per i postumi di un intervento chirurgico dopo che era rimasta vittima di un conflitto a fuoco tra suo figlio e Yilmaz. In questo frangente, il giovane Yaman non riuscirà a comprendere il comportamento di Zuleyha, tanto da farsi mille domande. Alla fine, l'Altun dimostrerà di volere sapere solo dove si trova suo figlio Adnan, scomparso misteriosamente dopo la sua fuga.

Hunkar chiede ad Akkaya di andarsene

Nella nuova puntata di Terra Amara, che sarà in onda il 24 agosto sul Canale del Biscione, l'azienda tessile di Yilmaz avrà un incredibile successo.

Difatti, la fabbrica, regalata al giovane da Fekeli, diventerà sempre più competitiva sul mercato grazie all'utilizzo di nuovi macchinari di ultima generazione. A tal proposito, Akkaya riceverà una visita inaspettata. Hunkar, infatti, chiederà al ragazzo di andarsene e lasciare in pace Zuleyha in quanto lei è ormai felice accanto a Demir.

Una rivelazione, che tuttavia non sarà creduta dal protagonista.

Sermin ha un incontro segreto con Veli

Allo stesso tempo, Sermin si recherà a un appuntamento segreto con Veli, complice i problemi coniugali sempre più evidenti. In questo frangente, il fratellastro di Zuleyha chiederà all'ex moglie del dottor Sabahattin altro denaro dopo averlo sperperato tutto al tavolo verde.

Infine, Zuleyha sarà alla disperata ricerca di suo figlio. Purtroppo anche la suocera Hunkar si trincerà dietro un muro di silenzio, rifiutandosi di aiutarla dopo aver scoperto che ha tentato di fuggire a Istanbul per ricongiungersi con il suo amato.

Insomma una puntata ricca di colpi di scena per gli amanti dello sceneggiato trasmesso ogni giorno su Canale 5 oppure in diretta streaming o on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".