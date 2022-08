Nuove anticipazioni su Terra Amara, la soap opera turca che sta conquistando sempre più i telespettatori su Canale 5. La trama della nuova puntata, che sarà visibile il 29 agosto in prima visione assoluta, annuncia brutte notizie per una dipendente della tenuta. Demir Yaman, infatti, deciderà di salvare l'onore di Gulten Taskin. Per questo motivo il potente impresario punirà Fadik, responsabile di aver messo in giro il pettegolezzo sulla storia tra la sorella di Gaffur e Sabahattin.

Terra Amara: anticipazioni puntata lunedì 29 agosto

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di seguire lunedì 29 agosto in prima visione tv, annunciano inedite sorprese.

Entrando nei dettagli, tutta l'attenzione sarà focalizzata su Yilmaz e le conseguenze dell'incontro avuto con Zuleyha. Purtroppo Akkaya apparirà profondamente deluso dal comportamento dell'ex amata, che gli ha imposto di dimenticarla visto che ormai è felice accanto al potente Demir. Per questo motivo il giovane cercherà di farsi coraggio grazie all'appoggio del padre Fekeli, per poi rifugiarsi nel lavoro per non pensare ad Altun. Proprio quest'ultima cercherà di dimenticarlo, concentrandosi sull'amore che prova per suo figlio Adnan.

Demir vuole salvare l'onore di Gulten

Nella puntata di Terra Amara in programma il 29 agosto, in prima visione su Canale 5, il dottor Sabahattin informerà Demir di alcune voci che girano sul conto suo e quello di Gulten.

Per questo motivo il giovane Yaman deciderà di salvare l'onore della sorella di Gaffur, ingiustamente accusata di avere una storia clandestina con l'ex marito di Sermin, e per questo promessa sposa di un uomo più grande e padre di quattro bambini.

Il figlio di Hunkar, infatti, pretenderà di conoscere chi è stato a mettere in giro il pettegolezzo.

Fadik, a questo punto, sarà costretta ad ammettere di essere stata lei a mettere in giro la falsa voce su Gulten e Sabahattin, i quali si sono avvicinati solamente per prestare soccorso ad Yilmaz, rimasto ferito gravemente a causa di Demir.

Fadik viene cacciata dalla tenuta

Demir non esiterà a cacciare la sua domestica dalla tenuta.

Tuttavia Hunkar avrà pena per lei, per questo le offrirà la possibilità di lavorare nei campi e di alloggiare nelle baracche. Un cambiamento di lavoro che non piacerà affatto a Fadik, visto che sarà molto infelice della situazione. L'amica di Saniye chiederà perdono a Gulten oppure si lascerà andare al suo destino? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprirlo.