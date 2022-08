La soap opera turca Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) racconta una storia d'amore appassionata, tormentata e piena di difficoltà, e ogni giorno sta stupendo sempre più il pubblico italiano con numerosi colpi di scena tutti da scoprire. Nella puntata che occuperà Canale 5 il 30 agosto 2022, alle 14:45, Demir Yaman (Murat Ünalmış) sarà furibondo a causa dell’ascesa imprenditoriale improvvisa del nemico Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

La domestica Gulten Taskin (Selin Genç), invece, verrà messa nei guai da Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), che la accuserà ingiustamente di un furto non commesso.

Anticipazioni Terra amara, puntata del 30/08: Hunkar apprende che Saniye è incinta, Gaffur preoccupato

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nel quarantaduesimo episodio, in programmazione su Canale 5 martedì 30 agosto, raccontano che Hunkar (Vahide Perçin) apprenderà che Saniye è in dolce attesa. Gulten invece, dopo i falsi pettegolezzi sulla sua presunta tresca clandestina con il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) messi in giro dalla collega Fadik (Polen Emre), dirà al fratello Gaffur (Bülent Polat) di non voler rimettere piede in casa. La domestica al momento preferirà rimanere nella dimora di Yilmaz e Fekeli (Kerem Alışık).

A seguito della decisione della sorella, il capomastro non nasconderà la sua evidente preoccupazione per la tensione che potrebbe esserci nella villa dei Yaman, qualora dovesse venire a galla il luogo in cui si nasconde la fanciulla.

Gaffur e Saniye (Selin Yeninci) dovranno continuare a portare avanti la menzogna raccontata ai loro padroni, ovvero fargli credere che Gulten sia da una parente e che si sia infortunata dopo una caduta.

Sermin accusa Gulten di aver venduto dei gioielli, Demir su tutte le furie

Successivamente Demir riceverà la visita del gioielliere Sakip, che gli rivelerà che sua cugina Sermin ha messo in vendita degli oggetti preziosi di famiglia.

La moglie di Sabahattin non perderà tempo per trovare una scusa quando Demir le chiederà delle spiegazioni, visto che farà ricadere la colpa dell’accaduto immediatamente sulla povera Gulten, finendo per metterla in una scomoda situazione. Con la sua bugia Sermin scatenerà la furia del marito, che la inviterà a lasciare in pace la giovane ragazza.

Demir, inoltre, non riuscirà a gestire la sua rabbia quando verrà a conoscenza che il suo rivale in amore Yilmaz presto sarà il fondatore della camera dell’Industria. La domanda che si porrà Yaman sarà: per fondare la camera, da dove ha preso i fondi l’ex detenuto?