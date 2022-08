I prossimi episodi di Terra Amara vedranno al centro della scena la fuga di Demir dalla prigione, dopo che è stato accusato di aver ucciso Çengaver. Prenderà Züleyha e Adnan con l'intenzione di lasciare il Paese, ma un contrattempo potrebbe fargli saltare tutti i piani.

Adnan in condizioni disperate

Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Demir e Züleyha dovranno affrontare dei difficili momenti con il loro bambino Adnan. Demir, infatti, sarà in fuga dalla prigione, e con la moglie e il piccolo progetterà di lasciare il Paese.

Durante la fuga, però, il piccolo verserà in condizioni disperate e con la febbre molto alta, per questo si ritroveranno costretti a tornare ad Adana. Si recheranno in ospedale per far visitare il piccolo da Müjgan e Sabahattin, e i medici saranno sinceri con loro: le condizioni di Adnan sono molto gravi, il piccolo a malapena si muove e la febbre continua a salire vertiginosamente. Züleyha gli implorerà di salvare il bambino, costi quel che costi.

I medici dell'ospedale contro Demir

Intanto in ospedale si spargerà la voce sulla presenza di Demir e diversi medici vorrebbero chiamare la polizia per segnalarlo e farlo nuovamente arrestare. Il potente Yaman, infatti, è accusato dell'omicidio di Çengaver ed è fuggito dal carcere in quanto innocente (Çengaver è stato ucciso da Hatip).

I medici si sfogheranno con Sabahattin, che chiederà loro di essere un po' clementi, visto che le condizioni di Adnan sono disperate. Il medico, però, parlerà anche con Demir: non può rimanere in ospedale, così potrebbe rischiare di arrecare dei seri danni anche alla struttura. Allora Demir gli farà una promessa: appena il piccolo starà bene si costituirà.

Intanto Sabahattin informerà Hünkar di ciò che sta accadendo in ospedale.

I problemi economici di Hünkar

Fortunatamente Adnan sarà fuori pericolo e Demir manterrà la promessa data a Sabahattin: non vorrà che Züleyha e Adnan rischino per causa sua, così deciderà di consegnarsi alle autorità e tornare in prigione. Prima di farlo, però, dirà alla moglie che non deve per forza aspettarlo, ma se decidesse di andarsene, nonostante tutto, non la prenderebbe bene, visto che per lui sarebbe come "scavargli una tomba".

Züleyha, invece, gli prometterà di aspettarlo: solo quando uscirà di prigione potranno parlare del loro futuro.

Hünkar, invece, deciderà di rilevare l'azienda di famiglia. Da quando Demir non è più a capo, la situazione è fuori controllo e i lavoratori non si applicano come dovrebbero. Questo sarà solo il primo dei problemi infatti, visto l'arresto di Demir, la polizia bloccherà tutti i conti e mamma Yaman dovrà risolvere il problema.