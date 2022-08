Diversi momenti di grande felicità caratterizzeranno le vite dei protagonisti di Terra Amara, la soap opera turca di Canale 5. Le trame della terza stagione dello sceneggiato rivelano che Gulten Taskin (Selin Genç) coronerà il suo sogno d'amore con Cetin Cigerci in una cerimonia realizzata da Zuleyha Altun.

Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha Altun organizza il matrimonio di Gulten

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate che i telespettatori vedranno prossimamente annunciano che ci saranno momenti felici anche per Gulten.

Tutto inizierà quando Zuleyha (Hilal Altınbilek) prenderà le redini della tenuta.

La protagonista, infatti, deciderà di officiare i matrimoni civili di tutti coloro che vogliono sposarsi come era solita fare sua suocera Hunkar (Vahide Perçin). Per questo motivo, molte coppie di giovani e meno giovani raggiungeranno la villa per chiedere una data per celebrare il loro matrimonio. Tra i promessi sposi compariranno Gulten e il suo amato Cetin. In questa occasione Zuleyha apparirà particolarmente entusiasta per la sua amica e confidente, la quale ha aspettato tanto tempo prima di poter coronare il suo sogno d'amore.

La domestica e Cetin si giurano amore eterno

Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, le donne della tenuta aiuteranno Gulten ad indossare l'abito da sposa.

A tal proposito, Saniye apparirà molto eccitata mentre Gaffur non potrà fare a meno di piangere per la sua sorella.

La domestica e Cetin si giureranno amore eterno in un paesaggio idilliaco. La festa del matrimonio sarà un successo per la coppia e per tutti gli invitati. In questo frangente, Saniye e suo marito piangeranno dall'emozione, vedendo la ragazza congiunta realizzare il suo sogno d'amore accanto all'uomo della sua vita.

Il capomastro, a questo punto, rivelerà alla moglie di non riuscire a credere che sua sorella sia diventata donna dopo che l'aveva accudita in seguito alla morte dei loro genitori.

Fadik teme di non trovare la persona giusta

Fadik, invece, apparirà molto turbata durante la cerimonia. Infatti Rasid la pianterà in asso e non parteciperà all'evento.

La donna, a questo punto, dirà a Saniye di credere che non riuscirà mai a realizzare il suo sogno di formare una famiglia.

Per questo motivo, la moglie di Gaffur cercherà di tranquillizzarla in quanto prima o poi arriverà la persona giusta anche per lei. Dall'altra parte, Gulten e il neo marito Cetin partiranno per godersi la loro prima notte di nozze da soli.