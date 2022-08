Diverse vicissitudini saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara, visibili prossimamente su Canale 5. Le trame della 1^ stagione della soap opera segnalano che Demir Yaman metterà in azione un piano per rovinare la produzione di cotone di Fekeli e Yilmaz grazie all'aiuto di Gaffur Taskin.

Terra Amara, anticipazioni: Gaffur torna a lavorare alla tenuta dei Yaman

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate (già andate in onda in Turchia) svelano che Gaffur sarà protagonista di un nuovo diabolico piano contro Yilmaz e Fekeli.

Tutto inizierà quando Demir caccerà dalla tenuta il suo dipendente dove aver scoperto che ha tentato di uccidere Yilmaz, soffocandolo con un cuscino. Per questo motivo, Taskin e sua moglie troveranno rifugio nell'abitazione di una zia. Ma anche qui la situazione sarà incandescente. Saniye, infatti, dimostrerà di non andare d'accordo con la parente, tanto da costringere suo marito a trovare un modo per tornare nelle grazie di Demir. Alla fine Gaffur tornerà a lavorare alla tenuta dei Yaman, nonostante venga declassato da Hunkar, che gli farà credere di avere una prova per incastrarlo su un omicidio mai compiuto.

Taskin organizza un tranello contro il suo sostituto

Nelle puntate della 1^ stagione di Terra Amara, Gaffur dimostrerà di non accettare la sua nuova situazione e per questo inizierà a protestare, sebbene non ottenga gli esiti sperati.

L'uomo, a questo punto, deciderà di organizzare un tranello al nuovo capomastro con l'intenzione di rubargli il posto.

Nel dettaglio Taskin deciderà di organizzare un banchetto con il suo sostituto. Il marito di Saniye, a questo punto, riuscirà a far ubriacare il nuovo capomastro, che - preso dalla euforia - si recherà nella stalla.

In questo frangente l'uomo libererà i cavalli della padrona, che inizieranno a girare e perdersi lungo tutta la tenuta. Il mattino seguente, il marito di Saniye informerà dell'accaduto Hunkar, che perderà il lume della ragione. Rabbia che aumenterà quando la matrona scoprirà che il sostituto caposquadra si è completamente ubriacato invece di controllare ai suoi animali.

Demir ordina al capomastro di rovinare la produzione di cotone di Fekeli e Yilmaz

Alla fine Demir deciderà di cacciare il sostituto dalla tenuta mentre Gaffur tornerà al suo posto come aveva sperato. Una promozione che sarà colta con estrema gioia da Saniye.

In seguito, il capomastro verrà immischiato in un nuovo piano per sabotare la florida attività di Yilmaz e Fekeli. In particolare, Demir e il suo migliore amico Cengaver chiederanno a Taskin di organizzare un'operazione per impedire ad Akkaya e il suo figlioccio di produrre il cotone. Un tiro mancino che provocherà non pochi problemi nella tranquilla cittadina di Cukurova.