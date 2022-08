Proseguono le anticipazioni di Terra Amara: le trame turche della soap rivelano che ben presto Hunkar ordirà un nuovo intrigo per allontanare Yilmaz dalla sua famiglia vedendolo come un pericolo. La suocera di Zuleyha, infatti, dopo l'operazione che le salverà la vita, si riprenderà velocemente e non esiterà ad andare in prima persona al cospetto del giovane Akkaya per chiedergli di lasciare il paese. Il giovane naturalmente non acconsentirà e Hunkar si tradirà raccontando una bugia di troppo.

Le intenzioni della suocera di Zuleyha

Le anticipazioni delle puntate turche di Terra amara si concentrano sulla figura di Hunkar, donna forte e astuta pronta a tutto per difendere la sua famiglia.

Durante lo scontro a fuoco tra Demir e Yilmaz, la suocera di Zuleyha verrà colpita da un proiettile. La donna dovrà essere operata d'urgenza ma grazie alle cure dei medici e alla vicinanza costante del figlio si riprenderà velocemente. La donna sarà ignara della visita ricevuta in ospedale da parte di Fekeli mentre era sotto anestesia: il monologo dell'alleato di Yilmaz rivelerà l'interesse dell'uomo per Hunkar.

Quest'ultima, una volta fuori dall'ospedale, scoprirà che Zuleyha ha tentato di fuggire per incontrare il suo amore e, decisa a fare di tutto per salvare la famiglia del figlio, andrà alla fabbrica che Fekeli ha donato ad Akkaya, A questo punto, Hunkar racconterà una serie di bugie a Yilmaz con il chiaro intento di convincerlo a partire per sempre per evitare che un nuovo scontro con il figlio possa concludersi in tragedia.

Hunkar continua a inventare bugie

Hunkar, dopo aver ammesso che il suo intento era quello di non farlo uscire più dal carcere, inventerà di aver spinto il figlio a sposare velocemente Zuleyha che ormai era in dolce attesa e nutriva un forte sentimento per Demir. Nonostante queste parole Yilmaz rifiuterà al richiesta della donna di partire e piuttosto le dirà che se non sarà Zuleyha a chiedere di lasciare il paese lui sarà irremovibile.

Rimasto solo, Yilmaz non riuscirà a capire come mai Altun lo ha dimenticato in maniera così veloce e non si darà pace per cercare di scoprire la verità.

Intanto, però, le parole di Hunkar metteranno in moto un nuovo intrigo. Infatti, Demir non era a conoscenza che Zukeyha fosse in dolce attesa prima delle nozze, visto che non aveva avuto alcun momento di intimità con lei prima del matrimonio.

Insomma, l'ennesima bugia di Hunkar potrebbe rivoltasi contro la sua famiglia. Quindi per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate di Terra amara e se Demir scoprirà la verità sul figlio, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche della soap.