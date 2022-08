Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, la famiglia Yaman dovrà fare i conti con l'assassinio di Erçüment. Il ragazzo, infatti, verrà ucciso da Yilmaz mentre proverà ad abusare della povera Gülten. Dopo l'omicidio, a Demir e Hünkar resterà un problema: se il corpo venisse trovato dalla polizia, come potrebbero giustificare la morte del ragazzo?

L'omicidio di Erçüment

Il percorso di Erçüment a villa Yaman durerà ben poco nelle prossime puntate di Terra Amara. Il ragazzo infatti, mentre proverà ad abusare di Gülten, verrà ucciso da Yilmaz con un colpo di sasso alla testa.

Hünkar e Demir, successivamente, cercheranno di capire cosa farne del corpo. Mamma Yaman temerà che il cadavere possa essere ritrovato dalla polizia, ma se dovesse succedere gli dirà che non ha la più pallida idea di cosa possa essere successo al ragazzo.

Anche Yilmaz è rimasto ferito quando ha salvato Gülten dalle grinfie di Erçüment. Sabahattin gli curerà le ferite e gli raccomanderà il riposo più assoluto, se vuole riprendersi al più presto. Per Yilmaz ci sarà un altro problema, non vorrà che Müjgan venga a sapere ciò che successo. La ragazza, infatti, spesse volte gli ha chiesto di non immischiarsi in certe faccende, invece l'ha fatto di nuovo. Gülten, invece, sarà ancora sconvolta dall'accaduto e non farà altro che piangere nella sua stanza.

Si sentirà "sporca" per ciò che l'è accaduto e più volte si riprometterà di non sposarsi mai.

Scontro tra Saniye e Seher

Nei prossimi episodi ci sarà uno scontro acceso anche tra Saniye e Seher. La moglie di Gaffur sa che la collega è l'amante del marito, anche se lei continuerà a negarlo, per questo la tratterà in malo modo, anche sul posto di lavoro.

Züleyha, invece, vorrà vedere il piccolo Adnan, come Demir le aveva promesso, per questo motivo gli chiederà di accompagnarla da lui; Demir, però, avrà altre preoccupazioni per la testa. Infatti temerà che le forze dell'ordine possano trovare il corpo senza vita di Erçüment, per questo preferirà rimandare la visita al giorno seguente.

Züleyha, però, non sarà d'accordo, così deciderà di prendere un auto dalla tenuta e di partire da sola alla ricerca di suo figlio.

Züleyha aspetta un bambino

Per Züleyha in arrivo ci saranno altre notizie sconvolgenti, infatti la ragazza scoprirà di aspettare un figlio da Demir, nonostante lui sia sterile. Conoscendo la sua condizione, Demir non riuscirà a credere che possa diventare padre, per questo accuserà la moglie di averlo tradito con un altro uomo.

Ovviamente non sarà così e la ragazza gli giurerà di essergli sempre stata fedele, nonostante non sia realmente innamorata di lui e il suo cuore appartenga ancora a Yilmaz. Demir le crederà oppure no?